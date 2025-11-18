中共喊暫勿赴日！日本民宿「中國老闆」怨同胞取消訂單：3年來第一次

國際中心／許智超報導

在大阪地區的中國籍民宿業者坦言，他陸續收到中國客戶取消訂房的通知。（示意圖／資料照）

日本首相高市早苗日前拋出的「台灣有事」說法，引發中國強烈反彈，中方更連續發聲，呼籲中國公民近期暫勿前往日本、謹慎規劃赴日留學安排。不僅如此，自15日以來，中國已有超過49.1萬張飛往日本的機票取消。對此，就有在大阪地區的中國籍民宿業者坦言，他陸續收到中國客戶取消訂房的通知，自己經營3年從未遇到這樣的情況。

根據《每日新聞》報導，一名在大阪難波經營民宿的40多歲中國籍男子，17日上午就接到2通退房電話，取消預訂的客人全都是中國人，皆表示「收到政府公告，呼籲不要前往日本旅遊」。中國男子無奈地說，經營民宿3年從沒遇過這種狀況，「國與國之間的事情，並非個人意志可以左右，但中國和日本關係向來密切，若情勢持續惡化，各行各業都會受到波及。」

據大阪觀光局統計，2025年1至9月期間，共有約426萬名中國遊客赴大阪旅遊，相較2024年同期成長1.5倍，顯示中國旅客對當地觀光產業的重要性。

報導也提到，在大阪、神戶經營22家燒肉店及壽司店的「あじびるグループ」58歲代表本岡玲二，對於中國當局要求公民盡量不要赴日感到憂慮，因為大阪關西世博會10月才剛結束，當地業者都擔心景氣會走下坡，沒想到就發生此次風波，「偏偏在這個時間點、偏偏發生這次騷動」。

本岡表示，每年1、2月中國春節將赴日的旅客，11、12月就會開始預訂，而2月對餐飲業來說是淡季，因此外國觀光客的消費相當重要。他也坦言，「撇開政治情緒不談，任何導致消費萎縮的因素都讓人困擾，這是真心話。」

此外，交通業者也受到影響，一名大阪巴士公司66歲董事說，雖然目前中國相關合約尚未遭到取消，但未來仍充滿變數，如果產生影響，勢必要準備對策，接下來預計會在高層會議討論該議題，因為公司承接許多外國觀光客業務，若大量退訂對公司運營將是沉重打擊。

