中共喊解禁自由行、恢復直航！蔣萬安喊中央別卡關 他批：配合中國演出
政治中心／施郁韻報導
中共在「習鄭會」後拋出的惠台十項政策，其中恢復上海、福建居民來台自由行一事，台北市長蔣萬安呼籲中央政府「不要卡關」。對此，政治工作者周軒痛批，蔣萬安開始配合中國演出了。
周軒13日晚間在臉書發文表示，鄭麗文見完習近平後，中國推出了所謂「惠台十項政策」，其中包括「推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊（自由行）試點」，讓他直言「其實根本不是新的惠台措施。」
周軒說，一直以來，開放中國居民來台灣旅遊，一直都是中國手上的胡蘿蔔，吊著吊著，讓國民黨一直往中國要的方向跑，卻從來都咬不到。2024年「雙城論壇」，中國宣布要開放上海跟福建兩地居民來台旅遊。面對中國釋出這樣的訊息，政府其實早就給出有善意的回應。
周軒接著說，2025年元旦，賴清德總統表示，台灣希望跟中國在對等尊嚴下健康有序交流，中國若有誠意，建議先由台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）、中國的海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）進行談判。台旅會是交通部於2006年捐助成立的財團法人，代表政府與中國大陸雙邊旅遊交流合作協議的重要平台，這就是所謂的「小兩會」談判。
周軒表示，當時台灣交通部觀光署表示，目前恢復兩岸雙向對等的觀光旅遊是政府既定政策，歡迎中國大陸旅客來台旅遊的立場不變，相關機關準備工作均已就緒，中國「已讀不回」，從2025年至今已長達一年。
周軒直言，中國從來就沒有把對話框打開，沒想到遇到鄭麗文去中國，順勢再把「開放福建、上海居民到台灣觀光旅遊」，又當成「鄭麗文大禮包」的一部份再推出來一次。
周軒表示「為什麼中國敢一再用老招呢？因為他知道國民黨就是會咬餌。」蔣萬安被詢問此事時，馬上推給中央稱「希望中央政府不要卡關、要以民生為念，不要把人民的交流當成政治籌碼」，讓他痛批這就是中國有恃無恐的原因，明明是「中國已讀不回台灣」的訊息，蔣萬安還可以凹成是「台灣這邊封鎖中國」。
周軒提到，陸委會副主委梁文傑爆了一個大八卦，透露中國人民要到台灣，當地公安局必須要開放所謂「大通證」，也就是「大陸居民往來台灣通行證」的申請，並經過後續批准。但現在上海市的公安局及福建省的公安局，都沒有宣布居民可以申請來台簽證。
周軒說，梁文傑的意思就是一句話：「中國從頭到尾，都是在嘴砲」。中國根本不是真心要開放上海跟福建的居民來台，中國只不過把這個當成讓國民黨在台灣可以拿來要脅政府的籌碼，「偏偏我們的國民黨政治人物，如此好用，馬上就跟上了，例如蔣萬安。」
更多三立新聞網報導
吳思瑤抓包王鴻薇抄中共舊台詞 怒轟：拒絕印度人只要中國人？
開鍘李貞秀！他揭「時間點驚人巧合」：中共找到代理人，民眾黨始泡沫化
鄭習會落幕！陳揮文看不下去鄭麗文「這行為」：乞丐要飯
鄭習會後中共祭「10惠台措施」 侯友宜：人民利益為最大優先考量
其他人也在看
大太陽要沒了！週三起鋒面接力 降溫又降雨
[Newtalk新聞] 中央氣象署播報員於今(13)日的天氣播報中表示，明日的天氣與今天類似，高溫都是30度以上，降水則偏少，不過從週三到週五會有微弱鋒面通過，高溫略為下降，降雨則是到週六才會趨緩。 氣象署播報員黃恩鴻表示，明日天氣與今天大同小異，高溫上看30到33度，南部略高於北部，午後山區會有零星降雨，紫外線強。至於週三開始，由於微弱鋒面通過，北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴。 而週四開始鋒面減弱，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨。週五鋒面通過，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春為零星短暫雨，中南部則是多雲到晴。 溫度方面，週三至週四北部及東半部高溫略降為27至29度，週五至週日，受鋒面及東北季風影響，再降為25至27度，低溫則都是21至23度。至於備受關注的強颱辛樂克，氣象署表示，辛樂克颱風路徑朝西北移動，對台灣沒有影響。查看原文更多Newtalk新聞報導雨揚老師》12生肖農曆3月運勢：雞寶寶召喚錢潮、豬寶寶進帳頗豐(下)35年來最強4月颱！辛樂克颱風結構扎實 穩坐今年「風王」
友達能源事業分割讓與子公司達耀能源 8月完成、價值7.8億元
面板大廠友達（2409）今（13）日重訊宣布，為優化組織架構與價值轉型，將公司能源事業分割讓與100%持有之子公司達耀能源。此外，計畫於8月完成分割後，連同多項轉投資事業股權，以約8.6億元總價處分予星耀投控。藉由能源事業公司化，由更專業聚焦的平台承接運作，進一步提升營運效率與市場競爭力。
震撼訊號！美國會曬出賴川照重重打臉！他揭鄭習會細節酸：根本高級黑
國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平的「鄭習會」爭議不斷。旅美作家陳破空批評鄭麗文讚揚中共「全面脫貧」是「高級黑」，中斷直播更凸顯中共獨裁心虛。鄭麗文邀請習近平訪台的言論也引發爭議，她澄清是希望政黨輪替後以黨主席身分邀請。陸委會對鄭麗文堅持「九二共識」表達高度遺憾。巧合的是，適逢《台灣關係法》47週年，美國眾議院釋出「賴川同框照」，學者解讀此為美方力挺賴政府的震撼政治訊號，狠狠打臉「鄭習會」，引發熱
年輕人不用LINE了？聊天改用「3大APP」爆共鳴
生活中心／駱瑩倫報導通訊軟體LINE在台灣幾乎人人都有，但最近有網友在社群上發現一件讓她有點震驚的事：「聽說現在年輕人不用LINE」。她原本以為只是開玩笑，結果一觀察才發現是真的，現在不少學生族群，反而更常開的是Instagram、Discord還有 Facebook Messenger，LINE反而慢慢退居二線。
「辛樂克」恐猛鬼升級！氣象署急警「8縣市抓穩了」強風掃蕩不輸輕颱
生活中心／綜合報導根據交通部中央氣象署最新資料顯示，今年第4號颱風「辛樂克」目前位於關島東南方海面，距離台灣約3700公里，預估今（12）日晚間有機會增強為強烈颱風。綜合歐洲模式（ECMWF）及美國系集模式（GEFS）預測路徑，颱風未來將朝關島附近移動後逐漸北轉，並於日本南方海面出現「大迴轉」趨勢，但整體距離台灣相當遙遠，短期內不會對台灣天氣造成直接影響，部過氣象數也提醒，接下來受到西南風偏強影響，自12日起至13日灣間，8縣市陣風上看8級，威力猶如輕颱絕對不能掉以輕心。
日職》林安可再見轟原來是拿他的球棒！ 西口文也監督賽後大讚：這是很棒的全壘打
日職西武獅隊台灣好手林安可今天在對戰羅德隊比賽10局轟出再見全壘打，幫助球隊以2比1贏球，林安可賽後也認為，自己其實有偉大的目標，就是希望跟郭源治一樣，在日職留下很好的成績，而他這場開轟也是生涯首轟，拿的是長谷川信哉的球棒。
獨家／郭台銘16歲女兒太狂！赴美參加「機器人奧運」奪最高榮譽 曾馨瑩好驕傲
鴻海創辦人郭台銘與夫人曾馨瑩育有2女1子。其中，16歲的大女兒「妞妞」近日赴美國拉斯維加斯，參加FIRST機器人競賽（FIRST Robotics Competition，FRC）區域賽，最後抱走象徵最高榮譽的「影響力大獎」（Impact Award），讓媽咪曾馨瑩相當驕傲。
逼退李貞秀內幕／李貞秀「討金錢補償」立委掰了 她向高層討要金額曝光
民眾黨中評會今（13日）下午決議開除立委李貞秀黨籍，讓她就職不滿三個月立委身分正式終結！中評會開鍘的理由除證實本刊今早所揭露李貞秀向高層哭訴討要生活費、要高層「展現誠意」，本刊進一步調查，當創黨主席柯文哲等黨內高層找她密談時，她竟開口稱，辭立委的前提是，黨要「補滿她剩餘立委任期的薪水」。
超跑巷悲劇！正妹行李箱滑落 砸中「千萬麥拉倫」
北市信義區著名的超跑巷，日前發生一起尷尬意外，一群正妹在咖啡店外聊天，沒想到行李箱卻突然滑落，砸中違停紅線、要價千萬的麥拉倫，讓她們嚇得尖叫，事後車主也一臉不悅，不斷對撞擊位置比劃，這一幕全被路人拍下，直呼真的不得了了。
美伊戰事越拖越久！白宮檯面喊穩 私下全在慌一件事
在川普總統對伊朗發動攻擊與隨後達成停火協議的過程中，始終籠罩著一個重大的非軍事懸念：美國經濟是否會因為一場曠日持久的戰爭而遭受重創？ 白宮內部的經濟算盤 自今年初以來，川普及其顧問團便私下聽取內閣官員、政治盟友與企業領袖的建言，討論若戰事無法在
外食族腎功能暴跌「禍首是它」 醫：多數人還以為很養生
一名58歲男子罹患高血壓與慢性腎衰竭第三期，因工作外派需長期外食。儘管他自認飲食極為自律，不碰炸物、不喝含糖飲料，主要選擇麵線、牛肉麵搭配燙青菜等清淡食物，但短短3個月的回診結果卻令人震驚——腎絲球過濾率從48急速下降至30，蛋白尿與血壓也隨之失控，明確顯示腎功能正在加速惡化。
荷莫茲海峽又被封，但這次是美國幹的！川普緊急宣布「禁止所有船隻進出，繳錢給伊朗也別想過」
根據美國與伊朗之間的和平談判宣告破局後，美國總統川普（Donald Trump）12日突然拋出震撼彈，強硬表態「立即開始封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）」，而且美軍將在國際水域「全面攔截任何曾經向伊朗繳納過路費的船隻」。伊朗國家媒體稱，已向南部沿海地區派遣特種部隊，做好應對潛在入侵的準備。川普表示，在伊斯蘭馬巴德與伊朗代表舉行的談判破局後，......
厚衣還不能收！氣象專家曝「降雨、轉涼時間」 4月天氣預測一次看
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導全台天氣今（12）日呈現多雲至晴，不過這樣的好天氣恐怕不會持續太久，氣象專家林得恩提醒，4月17至4月22日將會有1至2波冷空...
美伊談判破局！2油輪「荷莫茲海峽前急掉頭」 1艘堅決挺進下場曝
美國、伊朗的和平談判12日破局，外界密切關注戰情是否升溫。外媒《彭博社》報導指出，談判破局之際，有三艘與伊朗並無直接關聯的大型油輪開往荷莫茲海峽，其中兩艘靠近海峽後不明原因掉頭，另一艘則是順著伊朗批准的航道開進波斯灣。
白沙屯媽祖8天進香路線遭疑「早就排好的？」 朝天宮董事長不藏全說了
一年一度宗教盛事「白沙屯媽祖進香」在12日深夜23時55分出發，展開8天7夜的北港進香行程。由於白沙屯媽祖每年的進香時間和路線皆不固定，全由媽祖指示日程和「行轎」指引路程，其傳奇色彩每年都吸引了上萬「香燈腳」相隨。針對很多人都懷疑白沙屯媽祖進香的路線都是早就排好的？朝天宮董事長蔡咏鍀曾拍抖音短片回應了。
不是小泡芙、牛軋餅！日本人來台狂買５零食，網友點頭：真的很懂吃
隨著觀光復甦，越來越多國外遊客來台，其中日韓旅客最愛的伴手禮不外乎義美小泡芙、鳳梨酥等熱門品項。然而，一名日本網友日前分享自己每次訪台必買的零食清單，竟然幾乎都是台灣人平時會購買的經典零嘴，讓許多台灣
胰臟癌多可怕？巴戈確診7個月病逝、傅達仁選擇安樂善終…權威醫揭「癌王」早期信號：大便這顏色快就醫
提到胰臟癌，許多人往往聞之色變。從蘋果創辦人賈伯斯、體育主播傅達仁到藝人巴戈，皆因它離世，由於胰臟癌早期幾無症狀，死亡率又高，也讓「癌王」稱號不脛而走。 由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目《百大醫言堂》，邀請到胰臟癌權威、臺北榮總胰臟癌治療暨研究中心主任石宜銘，來為我們剖析胰臟癌的防治之道。
【勞退報稅2】勞退分紅要繳稅嗎？專家揭1族群最易踩雷 一不小心多繳百萬元
隨著報稅季將至，不少勞工關心勞退分紅是否需要繳稅？專家指出，勞退金在提繳期間享有遞延課稅優惠，但在實際領取時，仍須依規定計入退職所得課稅，尤其高收入族群若規劃不當，恐面臨高達百萬元以上的高額稅負。
未來兩週「財運大翻轉」！4生肖迎來關鍵時刻 這類人有望獎金入手、職涯躍升
隨著4月初月亮步入務實的摩羯座，宇宙能量從感性的漂浮回歸現實，這段時間正是關於「顯化」與「架構」的重要時刻。星座塔羅專家艾菲爾老師指出，月亮摩羯的能量正強行將大眾目光拉向資產配置與財務安全感，對於生肖牛、龍、猴、雞的人來說，這不僅是運勢起伏，更是一場「財富認知」的覺醒，原本混亂的金流將開始有序回流。
「康、熙、玲」世紀合體 林志玲見小S復出激動落淚：就想被妳罵
小S（徐熙娣）主持東森《小姐不熙娣》年後復工，近日進棚錄影不僅有「靈魂伴侶」蔡康永坐鎮，更邀請到小S演藝生涯中最強宿敵林志玲首度作客，睽違已久的「康、熙、玲」世紀大合體，讓現場氣氛瞬間回到當年《康熙來了》的經典巔峰，火花四射，首度現身錄影的林志玲，坦言此行全因「想見妳（小S）」，隨即更難掩激動、仙女落淚。