中共喊解禁自由行、恢復直航！蔣萬安喊中央別卡關 他批：配合中國演出

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政治中心／施郁韻報導

中國推出「惠台十項政策」，台北市長蔣萬安呼籲中央政府「不要卡關」。（圖／翻攝畫面）

中共在「習鄭會」後拋出的惠台十項政策，其中恢復上海、福建居民來台自由行一事，台北市長蔣萬安呼籲中央政府「不要卡關」。對此，政治工作者周軒痛批，蔣萬安開始配合中國演出了。

周軒13日晚間在臉書發文表示，鄭麗文見完習近平後，中國推出了所謂「惠台十項政策」，其中包括「推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊（自由行）試點」，讓他直言「其實根本不是新的惠台措施。」

周軒說，一直以來，開放中國居民來台灣旅遊，一直都是中國手上的胡蘿蔔，吊著吊著，讓國民黨一直往中國要的方向跑，卻從來都咬不到。2024年「雙城論壇」，中國宣布要開放上海跟福建兩地居民來台旅遊。面對中國釋出這樣的訊息，政府其實早就給出有善意的回應。

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周軒接著說，2025年元旦，賴清德總統表示，台灣希望跟中國在對等尊嚴下健康有序交流，中國若有誠意，建議先由台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）、中國的海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）進行談判。台旅會是交通部於2006年捐助成立的財團法人，代表政府與中國大陸雙邊旅遊交流合作協議的重要平台，這就是所謂的「小兩會」談判。

周軒表示，當時台灣交通部觀光署表示，目前恢復兩岸雙向對等的觀光旅遊是政府既定政策，歡迎中國大陸旅客來台旅遊的立場不變，相關機關準備工作均已就緒，中國「已讀不回」，從2025年至今已長達一年。

周軒直言，中國從來就沒有把對話框打開，沒想到遇到鄭麗文去中國，順勢再把「開放福建、上海居民到台灣觀光旅遊」，又當成「鄭麗文大禮包」的一部份再推出來一次。

周軒表示「為什麼中國敢一再用老招呢？因為他知道國民黨就是會咬餌。」蔣萬安被詢問此事時，馬上推給中央稱「希望中央政府不要卡關、要以民生為念，不要把人民的交流當成政治籌碼」，讓他痛批這就是中國有恃無恐的原因，明明是「中國已讀不回台灣」的訊息，蔣萬安還可以凹成是「台灣這邊封鎖中國」。

周軒提到，陸委會副主委梁文傑爆了一個大八卦，透露中國人民要到台灣，當地公安局必須要開放所謂「大通證」，也就是「大陸居民往來台灣通行證」的申請，並經過後續批准。但現在上海市的公安局及福建省的公安局，都沒有宣布居民可以申請來台簽證。

周軒說，梁文傑的意思就是一句話：「中國從頭到尾，都是在嘴砲」。中國根本不是真心要開放上海跟福建的居民來台，中國只不過把這個當成讓國民黨在台灣可以拿來要脅政府的籌碼，「偏偏我們的國民黨政治人物，如此好用，馬上就跟上了，例如蔣萬安。」

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