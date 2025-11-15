中共喊話「別去日本」失效！民眾湧上海機場飛大阪

國際中心／李明融報導

日本首相高市早苗7日在日本眾議院答詢時表示，若「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本安全保障法中能夠行駛集體自衛權的「存亡危機事態」，但還是要看實際個別具體情況。「台灣有事」言論一出立刻觸動中共神經，中國外交部14日突發公告，呼籲中國民眾「暫時避免前往日本」，表達對日本的不滿與施壓。然而這樣的公告似乎沒有起太大的作用，有日本記者實地走訪上海浦東機場，發現仍有大批中國人準備搭機前往大阪旅遊，受訪時回應「對政治不感興趣」。

高市早苗「台灣有事」言論惹怒中國，外交部為此發布公告要求中國民眾別前往日本。（圖／翻攝自高市早苗X、Unsplash）根據《朝日新聞》報導，中國外交部14日發布公告，呼籲中國民眾暫時不要前往日本，提醒在日的中國公民注意自身安全，警惕周遭，中國外交部解釋由於日本在台灣議題的發言「公開且具挑釁性」，嚴重惡化雙方交流，不過日本記者今天（15日）前往上海浦東機場實地走訪，發現飛往大阪的報到處仍有大批的中國遊客手拿紅色護照排隊辦理手續，顯然不甩中國外交部的旅遊警示。

中共喊話公民「別去日本」失效！民眾湧現上海機場飛大阪：對政治沒興趣

日本提及台灣破壞中日之間的交流，出國民眾幾乎表示「對政治不感興趣」。（圖／翻攝自民視新聞網）

日本記者訪問一名大學剛畢業的20歲女子，詢問為何在中國呼籲大家別去日本，卻還是想要出國旅遊，對此，女子直接回應「政治與我無關」，女子接著表示自己到許多國家旅遊，從來沒碰過歧視或麻煩，在日本也感覺很安全，她接著說「即使我可以取消機票，我也不會改變計劃」，另一對夫妻受訪表示，雖然他們有看到相關的新聞報導，不過並未因為這項公告改變出國決定，理由同樣也是「對政治不感興趣」，後續訪問者給的回應答案同樣也是「對政治無感」，不因中日的外交衝突改變飛日本旅遊的行程。

