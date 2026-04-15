中共喊「一中原則」 外交部：非主要國家所認可
韓國去（2025）年2月啟用電子入境卡後，原本在「前一出發地」及「下一目的地」的欄位將我國列為「中國台灣」，直到今（2026）年3月我方抗議並提出反制，韓國政府才在4月將2個欄位刪除，卻強調只是簡化流程，讓中國也藉機喊話，認為台灣問題事關14億多中國人民的感情，重申一中原則是國際基準與共識；而我外交部嚴正駁斥。
外交部次長陳明祺回應，「一中原則事實上不是為世界上面主要的國家所認可，中方把他自己的一個主張包裝成共識，實在是非常可笑。」
記者詢問，「前幾個禮拜我們是用南韓來稱呼，現在是有更改對他們的稱呼嗎？」
陳明祺表示，「對韓國一向就不是在正式的時候，本來就有多種不一樣的稱呼。」
不只韓國，旅居丹麥的台灣民眾在居留證國籍以及出生地登記，也從2024年被丹麥改為「中國」，即便我方已祭出反制、取消若干丹麥駐台代表的特權禮遇，但國民黨立委仍質疑，為何拖了2年之久？
外交部歐洲司司長黃鈞耀表示，「事實上在2年前就已經展開交涉了。」
國民黨立委黃仁質詢指出，「南非在這樣矮化我國外交的時候，你們就1到2個月，韓國將近1年，為什麼丹麥2年以後才會做反制的動作？」
黃鈞耀說明，「事實上我們有相當多的丹麥國會議員是有協助我們去跟他們政府溝通，所以我想現在是他們丹麥行政部門的問題。」
加上近期巴西駐台商務辦事處處長桑路易，竟然聲稱台灣是中國的一部分，面對中國透過外交途徑、持續散播矮化台灣的錯誤敘事，民進黨立委呼籲外交部不能只有表態。
民進黨立委林楚茵表示，「列為不受歡迎人物當然是嚴重一點，但是選擇在這樣的時間點，真的非常不恰當。」
外交部次長陳明祺回應，「巴西駐台代表現在正在休假中，休假發這樣不當的言論，我們第一時間表達強烈抗議與關切，也當面的約晤他，讓他知道狀況，後續還會再研議相關的行動。」
林楚茵認為，2月才有烏拉圭附和中國敘事，如今巴西代表又拒絕承認台灣是國家，不能當作單一事件；外交部也呼籲國內各政黨領袖應正視兩岸互不隸屬的事實，避免被中國藉機宣傳錯誤觀念。
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