中共喊「勿赴日」沒效？日本觀光局曬最新數據打臉：中國人比去年同期多

國際中心／黃依婷報導

日本政府觀光局公布最新數據，打臉中國的禁旅日令。（示意圖／翻攝自pixabay）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃，當時還傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。然而，今（17）日日本政府觀光局也公布最新數據，打臉中國的禁旅日令。

日本觀光局公布2025年11月最新數據，11月訪日外國旅客人數為351.8萬人，較去年同月成長10.4%。截至11月的累計人數達3,906.56 萬人，已超過2024年全年創下的歷史最高紀錄3,687.01萬人。官方推測，11月進入紅葉季後半段，加上歐美、澳洲及中東市場的高需求，帶動整體成長。其中東亞以韓國、台灣，東南亞以馬來西亞、印尼，歐美澳以美國、加拿大為主，訪日旅客數增加，成為本月成長的主要推力。

廣告 廣告

日本觀光局也曬出2025年11月訪日外國旅客人數，第一名由韓國奪下，來到824,500人次，相較去年同期增長10%，第二名則為中國562,600人次，比去年增加3%，第三名為台灣542,400人次，跟去年相比增加11.1%，值得注意的是，美國11月訪日達到302,500人次，與去年同期比大增22.2%。

據了解，今年11月14日中國外交部領事司突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引了日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示；不過經數據對比，似乎沒有起到太大作用，中國訪日人數仍比去年多出3%。

更多三立新聞網報導

酒駕「鹽酥鴨老闆」被爆是民眾黨員！中評會擬開除黨籍

黃國昌喊要上街頭第一個站出！他「回顧過往」看傻：通常都是浪槓

議會要求說明442億分配款！蔣萬安給「1張A4」 律師看傻：班費收支表？

財劃法不予副署！律師曝「藍白原有2反擊機制」：把自己堵死

