中共嗆賴清德「媚日戀殖」 陸委會：對自由民主國家自然有好感

針對中共批評總統賴清德「媚日戀殖」，陸委會副主委梁文傑今天（20日）強調，凡是秉持自由民主、社會文明的國家，台灣自然會對他們有好感。（圖／陳凱貞攝）

日本首相高市早苗先前強硬挺台，導致中日關係緊張，總統賴清德也呼籲中國勿成為麻煩製造者。中共官媒《新華社》則發表時事評論，痛批總統賴清德是台灣之恥、日本侵略者孝子賢孫、媚日戀殖。對此，陸委會副主委梁文傑今天（20日）回應，「現在是因為珍惜我們的發展與生活方式，因此對願意幫助台灣的都當作朋友」，絕不是因為殖民時代的遺緒，他認為中國和國台辦刻意把這件事連結很不妥當。

高市早苗日前發表「台灣有事論」，引發中共強烈不滿，導致中日關係持續緊張。總統賴清德日前也公開呼籲，請中國勿成為麻煩製造者。

對此，新華社日前發布社論痛斥賴清德是民族敗類、台灣之恥，對日本右翼政客投懷送抱，配合其為軍國主義招魂，更批評賴清德「媚日戀殖」，並稱賴政府極力淡化、否認日本侵佔中國台灣的事實，美化日本殖民統治，抹殺兩岸共同抗日事跡，「活脫脫一副日本侵略者『孝子賢孫』的模樣」。

梁文傑今天下午主持陸委會記者會時回應，台灣人珍惜現在的自由民主制度，這是30多年來奮鬥好不容易才有的成果，也對現在經濟蓬勃發展感到非常自豪。

梁文傑接著說，因此，凡是願意幫助和關切的國家自然都是台灣的朋友，凡是秉持自由民主、社會文明的國家，台灣也自然會對他們有好感，這絕不是什麼媚日戀殖。

梁文傑批評，中國不斷把台日關係導向日本殖民遺緒，實際上日治時代的記憶經過國民黨統治，幾十年來禁止日語、日片，「早就離開台灣人很遠了」。

梁文傑強調，「現在是因為珍惜我們的發展與生活方式，因此對願意幫助台灣的都當作朋友」，絕不是因為殖民時代的遺緒，他認為中國和國台辦刻意把這件事連結很不妥當。



