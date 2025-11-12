中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外

政治中心／施郁韻報導

中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。

總統賴清德日前呼籲，立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓國瑜12日日受訪表示，總統應廢除民進黨台獨黨綱、重新建立立法與行政的良好關係，此外更要撤回中國為敵對勢力的宣稱，同時鞏固美台關係。

國民黨卻表示「賴清德喪權辱國」，把總統的責任推給韓國瑜，乾脆辭掉總統讓國民黨來當。而民眾黨回應，賴清德只會拜託韓國瑜幫忙，拿不出任何積極有效的辦法，

陳揮文表示，雖然不認同沈伯洋的意識形態，但是他面對中國種種打壓時，當然要聲援沈伯洋。（圖／翻攝自臉書）

對此，陳揮文12日直播上表示，雖然自己不認同沈伯洋的意識形態，但是他面對中國種種打壓時，當然要聲援沈伯洋，直言「不然呢？難道我要跟著去罵沈伯洋嗎？他做錯了什麼？他殺人放火了嗎？他的意識形態、他的主張也許跟你不一樣，也許跟我不一樣，然後呢？他就必須被罵？必須被逼迫？必須每天活得提心吊膽？這個是所謂民主國家的作風嗎？」

影片一出，網友留言大讚，「可以不同黨，但要同一國！」、「陳揮文的高度比韓國瑜高出不知道幾層樓了」、「然後一堆人說中國好。言論自由呢？」、「沒錯，立場不同，但要槍口對外」。

