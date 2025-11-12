中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
政治中心／施郁韻報導
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。
總統賴清德日前呼籲，立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓國瑜12日日受訪表示，總統應廢除民進黨台獨黨綱、重新建立立法與行政的良好關係，此外更要撤回中國為敵對勢力的宣稱，同時鞏固美台關係。
國民黨卻表示「賴清德喪權辱國」，把總統的責任推給韓國瑜，乾脆辭掉總統讓國民黨來當。而民眾黨回應，賴清德只會拜託韓國瑜幫忙，拿不出任何積極有效的辦法，
對此，陳揮文12日直播上表示，雖然自己不認同沈伯洋的意識形態，但是他面對中國種種打壓時，當然要聲援沈伯洋，直言「不然呢？難道我要跟著去罵沈伯洋嗎？他做錯了什麼？他殺人放火了嗎？他的意識形態、他的主張也許跟你不一樣，也許跟我不一樣，然後呢？他就必須被罵？必須被逼迫？必須每天活得提心吊膽？這個是所謂民主國家的作風嗎？」
影片一出，網友留言大讚，「可以不同黨，但要同一國！」、「陳揮文的高度比韓國瑜高出不知道幾層樓了」、「然後一堆人說中國好。言論自由呢？」、「沒錯，立場不同，但要槍口對外」。
轉發沈伯洋影片「簡體字水軍秒現身」！周軒酸爆：某國真的相當忌憚
遭中國警告「出國就被逮」 沈伯洋現身德國國會：勇敢的台灣人不會退縮
中國嗆抓沈伯洋，韓國瑜反究責自己人？他揭用意：這話是要講給別人聽的
韓國瑜酸賴清德「生病要別人吃藥」 民進黨：看不到立法院長應有風骨
轉發沈伯洋影片「簡體字水軍秒現身」！周軒酸爆：某國真的相當忌憚
民進黨立委沈伯洋遭中共以涉犯「分裂國家罪」立案調查，更揚言要展開全球抓捕及跨境司法合作，面對中共威脅沈伯洋毫不畏懼，PO出現身德國國會門口影片，表示將以台灣立法委員身份在德國國會作證，說自己作為一名勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣就退縮。不過政治工作者周軒就發現，只要轉發沈伯洋的影片，立刻就會有水軍出現。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
曹興誠籲賴清德徵召沈伯洋選台北市長 他親上火線回應了
即時中心／潘柏廷報導民進黨立委沈伯洋，日前被中國官媒《央視》播放所謂「起底」的7分半鐘的專題報導，還揚言要透過「國際刑事警察組織」對他展開全球範圍的抓捕行動；總統賴清德為此呼籲立法院長韓國瑜「率領跨黨派立委聲援」，不過，聯電創辦人曹興誠（12）日向賴清德呼籲，如果真的要具體聲援沈伯洋，應該徵召對方參選台北市長。對此，沈伯洋並未正面回應，並說「謝謝各界的關心」。民視 ・ 20 小時前
預言沈伯洋將爆出醜聞！他見1幕喊「賴政府準備切割」 曝中國挑他開刀原因
北京當局點名民進黨立委沈伯洋因系列行為「傷害中國人感情」，大動作起訴的同時預告「發布全球通緝」，案件受到各界關注的同時，前立委邱毅分析，可能很快就會有沈伯洋父子的醜聞浮上檯面，更預言總統賴清德、行政院長卓榮泰「不準備救他」。至於台獨清單這麼多人，為什麼先挑沈伯洋？邱毅認為，因為抓他不但師出有名、還最有把握。邱毅透過臉書發文表示，隨著中國國台辦再度抨擊沈伯洋，......風傳媒 ・ 15 小時前
賴喊話韓聲援沈伯洋 媒體人轟「好意思嗎」：有種自己上
大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋立案調查，大陸官媒《央視》9日上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，當中引用專家觀點，稱可透過國際刑警組織等，對沈展開全球抓捕。而在今（11）日，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」，對此，資深媒體人謝寒冰嗆問賴清德，民進黨每天想盡辦法羞辱韓國瑜，現在出事又要韓出面表態，「好意思嗎你賴清德？有種自己上」。中時新聞網 ・ 1 天前
陸委會籲朝野團結 沈伯洋赴德聽證會
大陸日前以涉嫌分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋立案偵查，央視更播出專題影片起底沈伯洋。陸委會主委邱垂正12日表示，這是典型的跨國鎮壓，意圖威嚇與分化台灣，呼籲國人團結；大陸國台辦發言人陳斌華則稱，有關行動針對的是極少數的台獨頑固分子，不涉及廣大台灣同胞。中時新聞網 ・ 2 小時前
中共揚言抓沈伯洋！李明哲曝背後盤算：朝野不團結將淪「國際笑柄」
民進黨立委沈伯洋遭中國列為「台獨頑固份子」、涉嫌分裂國家立案調查，央視還宣稱要展開全球抓捕及跨境司法合作。曾遭中國關押5年的台灣人權工作者李明哲接受《太報》訪問時激動表示，若國會藍白無法一致決議聲援沈伯洋，將會是一件很丟臉的事，外界看來「你們國家都不保護自己國民了，為什麼國際要聲援你們？這會貽笑大方、成為國際的笑柄。」太報 ・ 1 天前