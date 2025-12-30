中共嗨PO「無人機俯瞰101」視角！疑盜用「台灣監視器畫面」

政治中心／綜合報導

中國解放軍東部戰區昨（29日）無預警宣布，展開「正義使命－2025」圍台軍演，在台灣周邊的5個海空域範圍內展開實彈射擊；過程中不斷在官方社群發出演練片，還搭配威嚇意味濃厚的文字，揚言「牽手回家若不歸，出手重擊莫後悔！」不過我國軍事粉專抓包，解放軍聲稱用無人機拍攝「俯瞰台北101大樓」的畫面，疑似盜用了台灣碧山巖的監視器畫面，不禁狠酸「可以認真點嗎？」

東部戰區今（30日）在官方微博上傳「這麼近那麼美，隨時到台北」影片，內容聲稱解放軍來到台灣上空，並在空中比拳自拍，「哇，雲中的台灣省太美了」，最後場景切換到台北101黑白畫面，還寫下「你就在我的舷窗下，你就在我的艦艏前。伸手可掬起日月潭水，邁步可登上阿里山頂」。

中共嗨PO「無人機俯瞰101」視角：這麼近！被抓包疑盜用「台灣監視器畫面」

解放軍聲稱來到台灣上空。（圖／翻攝「東部戰區」微博）

不久後，官媒《央視》隨即跟進轉發，聲稱是「現場視頻」，而且是「解放軍無人機視角看台北101大廈」。不過我國軍事粉專「新‧二七部隊」馬上抓包，所謂「解放軍用無人機俯瞰台北101大廈」，疑似截自台灣碧山巖監視器畫面，不禁狠酸中共「拿人家的監視器畫面當無人機空拍照，粉紅是想撫慰自己玻璃心嗎？原來對岸央媒已經需要這樣盡搞雞鳴狗盜之行為自x給粉紅洗地？要展示軍威，你們可以認真點嗎？」

中共嗨PO「無人機俯瞰101」視角：這麼近！被抓包疑盜用「台灣監視器畫面」

該畫面被質疑是來自台灣碧山巖的監視器畫面。（圖／翻攝「台北觀光即時影像」YouTube）

對此，軍事粉專也呼籲國人「現在網軍跑出來洗地，甚至偽裝搞分化，請密切注意」。超扯打臉畫面曝光後，眾人也開酸「他們到底在自嗨什麼」、「都是中共大內宣用的，包括這兩天的軍演，讓失業沮喪的小粉紅嗨一下」、「這就是他們的尿性啊，什麼都假」、「中國又何必自欺欺人」、「原來阿共這麼哈101喔」、「共軍在安慰他們的國民」；目前真實性仍有待查證。





