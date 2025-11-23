中共嚴重侵犯我主權 立院外交國防委員會通過譴責

記者吳典叡／臺北報導

中共先後通緝懸賞國軍資通電軍、心戰大隊、軍情局等官兵，立法院外交及國防委員會今（24）日提出譴責案並通過。召集委員王定宇指出，國軍肩負法保家衛國神聖職責，且中共對臺灣從不具有司法管轄權，絕不容許中共以國內法長臂管轄。

立法院外交及國防委員會今日上午邀請國家安全局等專案報告「日本首相高市早苗『臺灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及臺海穩定的情勢研析」，並備質詢。

針對中共先後通緝懸賞國軍資通電軍、心戰大隊及軍情局官兵，外交及國防委員會今日針對懸賞國軍官兵一事提出譴責案，全案無意見通過。

案文指出，鑑於中共逕行宣布通緝現役資通電軍、心戰大隊等維護國家安全的重要軍方人員，此舉已構成對國家主權嚴重侵犯與挑釁。國軍肩負保家衛國、捍衛臺灣民主憲政神聖職責，且中共對臺灣從不具有任何司法管轄權，絕不容許中共以其國內法進行長臂管轄。

案文提到，中共此惡劣行徑再次證明其為區域安全穩定的麻煩製造者，外交及國防委員會對此表達最強烈譴責，並聲援被中共非法通緝的民眾，特此提案。

王定宇表示，中共以不合法、不合慣例的方式長臂管轄、跨境鎮壓，近期除了立委沈伯洋遭遇此壓力外，在此之前也有國軍等單位，中共此舉是不合法、惡霸行徑；因此，委員會今天再度提出嚴厲譴責，聲援對象包括所有不同主張、行業的臺灣民眾，與政治立場背景無關，而是有關主權獨立。

王定宇也提出另一項臨時提案並無意見通過。提案內容為，駁斥中共長期扭曲聯合國第2758號決議，錯誤聲稱該決議支持「一中原則」以阻擋臺灣參與國際組織。也由外交及國防委員會代表臺灣民眾，誠摯感謝美國、歐洲、澳洲等多國國會及國際組織，例如對中政策跨國議會聯盟（IPAC）、全美議會交流理事會（ALEC），相繼以決議或聲明釐清2758號決議未涉臺灣地位、反對中共錯誤詮釋，並支持臺灣國際參與。