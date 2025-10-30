中共四中全會遭批三大異常 再掀習近平權力地位穩固爭議
中共二十大四中全會日前落幕，但卻遭外界批評出現了出席率過低、中央委員補員異常、軍委缺席未補實等三大異常之處，推估中共軍隊必定是出了大事。但學者分析，這些異常反而凸顯了習近平的大權在握，充分掌握了絕對的權力，以軍委缺額未補實為例，習就是想貫徹中央軍委主席負責制，因為只有他說了才算，至於軍委有幾個人？一點都不重要。
四中全會遭批三大異常 出席率過低
儘管中共二十大四中全會日前落幕，但習近平在黨內的權力地位卻仍引發了更多的質疑聲浪，中國知名的獨立記者高瑜就整理出了四中全會出現了三大異常之處。包括了全會的出席率過低，不僅創下毛澤東身後中央全會的最低紀錄，其中軍隊應與會42人、缺席27人、缺席比例竟高達64%。
中央委員遞補過跳過軍中將領惹議
另外，四中全會共開除14名中央委員及候補委員的黨籍，同時將11名候補委員遞補為中央委員。但是四中全會的遞補卻出現蹊蹺，是越過最前邊8個人，其中5人是軍人，從排名第9開始遞補，而且遞補的11人都是文官系統，沒有一個軍人。
軍委會七缺三未補實 軍中出大事？
而最後則是，目前七缺三的軍委成員中，一個都沒有補上，雖然全會決定增補張升民為軍委副主席，補上何衛東的缺，但卻沒有按照慣例，將他升任為政治局委員。讓現在的政治局只有張又俠一個軍人，打破了政治局給軍人兩個席位的慣例。因此，高瑜從這些異常之處推估中共軍隊必定是出了大問題，或是軍權發生了激烈的鬥爭。
習反腐未遭公開挑戰 顯示權力穩固
不過，國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所委任助理研究員亓樂義卻有不同看法。他認為，這次四中全會出席率過低，基本上是反應出了中共反腐的力度，甚至也凸顯了習根本是大權在握，所以才能在如此大範圍的清洗下，仍沒有遭到黨內任何的公開挑戰。
他說：『這次人數是這麼的少，這是因為反腐的力度，在一波高峰之下，高峰的情況下出現的一個，也算是可以被理解的一個情況，就充分顯示習近平還是大權在握的，非常強勢，要不然他怎麼能一次做出一個這麼大範圍的，力度這麼強的，而且還沒有受到黨內軍內的任何公開的挑戰，沒有啊，全部束手就擒 ，你說苗華他們幾個權力也算很大了吧，但是都是束手就擒啊，我們根本看不到有公開挑戰習近平的，所以代表習近平權力還是非常大。』
將領排除遞補員額 可能仍有涉貪之嫌
對於中共中央委員跳過了排名在前的軍中將領進行了異常補員，調查局兩岸研析處前處長、展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華則推測，可能是這些將官還有涉貪之嫌，因此才被排除在外。
貫徹軍委主席負責制 軍委補不補？不重要
但最令外界意外的應是軍委會的人事安排，最終只有張升民晉升到了軍委副主席，原本七缺三的軍委人事，最後並未補實。郭瑞華認為，這是習有意貫徹軍委主席負責制的結果，因為只要習是軍委主席，只有他說了才算，有多少軍委？要不要補實？根本一點都不重要。
他說：『但是我說最重要就是說，習近平是在這個積極的貫徹中央軍委主席負責制這樣一個制度，就是說這個主席的權威絕對不受挑戰，所以說補不補軍委的話沒有關係，主要主席的權威不受挑戰，委員是一個，還是四個，並不重要，因為我說過這些人都只是他一個下屬，必須聽命於他，是接受他的諮詢而已，既然是軍委主席負責制，就沒有所謂這個舉手表決，當然主席會詢問你這些人的意見，但是決策還是在軍委主席的身上，這是他要確保他一個權威展現。』
十五五規劃 暗示習至少做到2035年
除了從貫徹軍委主委負責制確保習近平的權力地位外，亓義樂還從中共在四中全會時發表的文章和相關的公報中發現，內容中強調十五五規劃是承上啟下的關鍵5年，也是踏上新征程後，黨中央著手制定的第一個5年計劃，他認為，這樣的說法其實大有玄機，似乎暗示了習近平如無意外，至少可做到2035年。
他說：『因為十四五是承上，啟下他還有下一個就是十六五啊，十六五就是2031年到2035啊，一看就知道他這個文章裡面有伏筆呀，他是有伏筆，這個意思就是說習近平繼續做到2035年是順理成章的，因為這個只不過是他，新增成黨中央制定的第一個五年計畫。』
張升民為何雀屏中選？
至於為何是由張升民晉升了軍委副主席？郭瑞華分析，習確實須要一個人，來幫他平衡張又俠的權力，而張升民不僅在肅貪反腐上有功，而且本身又沒有派系，對習並不具威脅，因此才雀屏中選。
他說：『他需要有一個副手來輔佐他，就是因為在何衛東被整肅之後，那完全等於副主席只剩這個張又俠一個人，那這樣子他變成他分管的事務，可能也權力過大，他必須找一個人來平衡，那張升民當然因為在這個幫這個習近平整肅軍隊，其實當然也建立了功勞嘛，那他本身又沒有什麼派系，提拔他上來的話，至少他對於習近平其實也並不具有一個威脅性，但是反而能夠平衡張又俠的權力。』
習近平眼前紅人 張升民後勢可期
亓義樂也提醒，張升民過去都相當低調，讓外界都忽略了其實他才是被提拔力度最大、最快的人，從正軍級到正戰區級的官階，張升民只用了一年七個月就達成，遠遠超過了何衛東和苗華等人，現在又反腐肅貪有功，可能是目前習近平最倚重信任的人，雖然目前沒有進入政治局，但亓樂義認為，這絕對是遲早的事，尤其在張又俠2027年下來後，張升民應該都還有戲唱，絕對後勢可期。
