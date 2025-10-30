中共四中全會／習近平不穩？張宏林：統一台灣換策略了
（總主筆李彥謀／專訪）中共20屆四中全會落幕，習近平還是國家主席，還是總書記、軍委會主席，什麼都沒有變，但他親信裡有些將領、高官，遭到整肅、除名、開除黨籍，有一說是他被逼宮，實權已經旁落；還有專家說黨內還是讓他「續任」，是要把中國經濟與美中對抗的苦果，留給他扛。
習近平權位還在，但內部政局相當不穩定
對台灣來說，多數人關心的不是胡春華、何衛東、王厚斌等人，這些名字相對陌生，除了習近平，頂多再一個國務院總理李強；大家最常會問的就是，「老共會不會打過來？」畢竟中國收復台灣的時間表，一直存在，最近的時刻就是2027年。
公民監督國會聯盟（公督盟）執行長張宏林，接受《艾瑞克IN新聞》專訪時說，如果習近平經營一家公司，他還是「總經理」沒錯，但公司內部人事變動很頻繁，甚至關鍵的行銷、企劃等部門的高階，經常遭撤換，顯示總經理權勢並不穩，公司的狀況也不佳；換言之，許多軍職、黨職遭「雙開」，是很嚴重的事。
張宏林指出，這也不排除是習近平慣用的手法，用打貪、肅貪來博取人民的好感，並以此立威；問題是，「中共的官場本就是「共爛」，每一位高官或將領誰沒把柄，習近平也曾在地方為官，誰能保證他絕對清廉？」也就是說，「在內政、外交無甚表現情況下，只能打貪做點成績，連自己人都痛下狠手，做為2027連任國家主席的功績之一。」
打貪建立績效？2027收復台灣的新方法？
那麼，「收復台灣」會不會是習近平想超越毛澤東的最大政績？張宏林表示，台灣的危機始終來自內部，中共也發現從打台灣（八二三炮戰）、嚇台灣、到現在發現「買台灣」更划算，所以認知戰比過去更頻繁；而台灣內部已經有人對「中華民國」產生動搖，一些退將幫腔說中國好話，到中國朝聖，是對民主台灣的最大威脅。
張宏林認為，不論統一還是獨立，都是可以討論的議題，現在許多國家都在為聯合國2758號決議文，將台灣與中華人民共和國脫鉤，但國民黨還是與中共唱和，說「台灣地位未定論」是荒謬的；而中國的策略就是喊「兩岸一家親」，就是向外界傳達，兩岸若有衝突，是一國的「內戰」，外國勢力的干預就是「介入他國內政」，遺憾的是，國民黨與許多紅藍支持者去迎合這種論點。
對於美國「時代雜誌」一篇投書，指賴清德總統是魯莽的，引起譁然，張宏林說，這只是一位學者的投稿，在這諸多媒體都是稀鬆平常，他不代表時代雜誌的立場；但從此事可以發現，中共以各種手法，去影響、滲透、左右一些挺中人士打擊台灣不遺餘力，許多人不了解重要性，以致落入被中共的認知戰。
國民黨被嚴重認知戰，中國經濟結構垂直下滑
很多國民黨人去中國，並沒有捍衛中華民國，馬英九去中國，第一件事就是拔掉中華民國國旗，張宏林批評，希望國民黨人在中山陵謁陵後，能告訴中共，中華民國還沒結束；而剛當選國民黨主席的鄭麗文，發願要讓「台灣人都說自己是中國人」，會讓外國不解，認為台灣最大的在野黨、國會第一大黨說他們自己是中國人，要跟中國平起平坐談台灣問題，將使的援台、助台的國際躊躇不前，而這也是中共最希望看到的。
至於四中全會中共推出「十五五」，即第十五個五年計畫，是師法蘇聯與社會主義的計劃經濟，但目前看來，中國的經濟並不理想；張宏林解釋，有些台灣網紅或藝人訴說「中國大陸一切沒變，經濟並無不好」，但我們要談的經濟是結構問題，中國的經濟不只Ｍ型化，而且是三角形化，是垂直向下走的趨勢。
中共在會議提出「建設強大國內市場，加快構建新發展格局」，但沒有看到具體措施，在房地產危機、高失業率下，要如何讓人民少存錢、多花錢？張宏林分析，中國藉全球化崛起，賺了很多紅利，但美中貿易戰與新冠疫情後，「世界脫中」格局已成，加上近期川普關稅攻勢，讓中國經濟雪上加霜；中國也提到要自立自強，在科技上自主研發，不要依賴美國，能否奏效，有待觀察。
