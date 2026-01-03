中共因軍演無效再度針對！發布住家、工作衛星照放話「往哪逃」...沈伯洋冷回：這種心理戰在台灣毫無效果

中國近日再針對民進黨立委沈伯洋，在社群發出拍攝沈伯洋居住地和工作地點的衛星照片，放話稱「看你要」、「給點大陸科技小小的震撼」。對此，沈伯洋發文表示，又針對他個人是看2025年底的軍演無效，股市還上漲，加上自己持續拆解國防謠言，導致對方可能惱羞成怒。他也說，中國的目的是在等他恐慌，但他們錯了，因為這種心理戰在台灣毫無效果。

沈伯洋表示，對付中國威脅，核心只有一個：做好準備，讓敵人的攻擊成本變高、效益下降，而這幾天中國又對他「精準打擊」。

沈伯洋指出，早在軍演結束時，中國腳本就啟動了，原因很簡單，就是「軍演無效、股市還漲」，加上他持續拆解國防謠言，對方可能惱羞成怒，決定直接針對個人。



沈伯洋說，這次手法是「關西機場事件」的拙劣翻版，從關聯帳號發圖點火、內容農場炒作、虛假IP在社群帶風向，一直到官方定調收尾。他說，這三天都懶得理，只是靜靜看戲，順便把跟風起舞的帳號再次完成盤點歸檔。



提到中國目的為何，沈伯洋直言，「他們在等我恐慌」，在等他批評衛星圖的畫質或地點錯誤，就可順勢拋出更清晰的照片，製造「處處是眼線」的恐懼；但他們錯了，這種心理戰在台灣毫無效果。



沈伯洋表示，中國標註的是他的座標，展現的卻是他們對民主台灣的集體自卑。他說，最後對於前些日子還在那邊嘴行車記錄器的，不會稱是協力者，因為他們的層次還差的遠，但在學術上，有個專有名詞，叫做「有用的笨蛋」（Useful Idiots）。

