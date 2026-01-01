中共國台辦狂批總統元旦談話 稱賴清德是戰爭煽動者

大陸國台辦發言人陳斌華痛批賴總統的元旦講話是重彈「民主對抗威權」老調。

總統賴清德今（1）日發表元旦談話，內容提到中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。下午中共國台辦就立刻強硬回擊，發言人陳斌華稱，賴清德的講話充斥著謊言與妄言、敵意與惡意，再度兜售「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，重彈「民主對抗威權」老調，再次暴露其台獨立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟，充分坐實其是不折不扣的「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」。我陸委會也隨即以書面回應表示，不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國已經存在115年的事實。

賴總統今天在元旦談話中提及，中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。作為總統，他的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。對此，國台辦發言人陳斌華語氣強硬的用了一連串形容詞痛批賴總統，稱他上台以來，違背台灣社會主流民意，頑固堅持台獨分裂立場，不斷炮製分裂謬論，蓄意升高兩岸對立，加劇台海局勢緊張，為謀取政治私利，大肆揮霍民脂民膏，大搞備戰謀獨、全民皆兵，把民眾綁上台獨戰車，把台灣推向兵凶戰危險境。

陳斌華還批賴政府對外部勢力一味獻媚輸誠、賣身投靠，嚴重損害台灣民眾和企業切身利益，實行「威權統治」，肆意踐踏民主、破壞法治、禁限自由，大搞「綠色恐怖」、黨同伐異，製造寒蟬效應，「如此劣跡斑斑之人有何資格和顏面奢談民主、自由、公義、團結？」陳斌華還不忘重申：無論賴清德及民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實和台獨必然敗亡的下場。

面對國台辦的激烈回應，陸委會下午簡單透過書面表示，兩岸問題的關鍵，在於中共無視，甚至想要消滅中華民國的存在。但不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國要生存、要發展的堅定決心，不能改變中華民國已經存在115年，並在經濟發展與民主深化取得巨大成果的事實。