中共國師怒嗆習近平遭爆「被帶走」 神隱2天回應了！

美國總統川普（Donald Trump）3日下令美軍，夜襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押返美國，引發全球高度關注。被稱為中共「國師」的知名武統學者李毅日前崩潰拍片，痛批習近平「你他X抓不了賴清德，你還諷刺特朗普（川普）？你真不要臉」，還激動自搧巴掌。沒想到近日網友爆料稱，中國出手了，李毅已被抓走。對此，本人昨（8日）深夜突然上片，澄清自己沒被帶走。

美軍一夜活捉馬杜洛，中共國師李毅氣炸自搧巴掌。（圖／翻攝自李毅YouTube）

中共「國師」、知名武統學者李毅，先前在YT頻道拍片，情緒激動談論美方抓捕捕委內瑞拉總統馬杜洛，其間拍桌、哽咽並自搧巴掌。他還不忘以此對比兩岸現狀，痛批中國官方媒體僅止於口頭威嚇，卻遲遲未能統一台灣，僅對川普冷嘲熱諷，中方作為讓他感到羞愧難忍。他不禁開罵「官媒只會打嘴砲」、「你他X抓不了賴清德，你還諷刺特朗普（川普）？你真不要臉」，激情開講引發熱議。事後他仍於YT上片大談武統台灣之事，7日並未更新頻道，沒想到他神隱2天未露面，竟爆出「李毅被中共抓走了」等傳聞。

中共國師李毅開嗆習近平抓不了賴清德，引發熱議。（圖／翻攝自李毅YouTube）

沒想到中共國師李毅（右）神隱2天未更新YT，竟爆出李毅因怒罵習近平（左）「被中共抓走了」等傳聞。（圖／翻攝自中國外交官毛寧Ｘ、李毅YouTube）

對此，李毅昨（8日）深夜緊急上傳新片，睡眼惺忪解釋睡到一半友人來電關心吵醒，於是起床拍片火速澄清「被抓走」 一事，透露拍攝影片時間為1月8日凌晨2 時許，表示「在下李毅，還沒有被抓起來」，且認為「明天也不會被抓起來，下週也不會被抓起來，下個月也不會被抓起來，我目前沒看到我要被抓起來的跡象。」。

李毅昨（8日）深夜火速拍片澄清，表示「在下李毅，還沒有被抓起來」。（圖／翻攝自李毅YouTube）





