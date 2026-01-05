中共國師見馬杜洛被逮「自搧巴掌」 林智群揭崩潰原因

政治中心／楊佩怡報導

美軍在當地時間週六（3日）凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功「逮捕」委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押返美國，突襲過程僅用約140分鐘，相當迅速，此行動立刻引起全球關注。被稱為中共「國師」的知名武統學者李毅則崩潰拍片，過程中甚至自搧巴掌喊：「我都覺得我都不是人了！」。對此，林智群律師在臉書發文分析李毅自搧巴掌、崩潰的原因。





中共國師見馬杜洛被活捉…竟哽咽「自搧巴掌」！林智群分析「崩潰原因」

中共國師李毅（上圖）在得知川普橫跨3300公里活捉馬杜洛後，情緒崩潰自搧嘴巴。（圖／翻攝自林智群臉書）

中共「國師」、知名武統學者李毅，在YT頻道拍片評論此事，情緒表現極度激動。他指出，在卡拉卡斯與華盛頓相距約3300公里的情況下，美方竟能迅速執行「活捉」任務，這令他深感震撼，過程中甚至拍桌、哽咽並自搧巴掌。他以此對比兩岸現狀，痛批中國官方媒體僅止於口頭威嚇，並直言美軍展現了「不戰而屈人之兵」的實力，反觀中共遲遲未能統一台灣，甚至對川普冷嘲熱諷，令他感到十分羞愧且難以忍受。忍不住開罵「官媒只會打嘴砲」、「你他X抓不了賴清德，你還諷刺特朗普（川普）？你真不要臉」。

林智群律師分析出李毅（上圖）崩潰的原因，他認為是因李毅相信中國實力只差美國一點點，打台灣垂手可得，結果事實卻不然。（圖／翻攝自林智群臉書）

對此，林智群律師在臉書發文指出，看到委內瑞拉總統被抓的消息，主張武統台灣，被台灣政府驅逐出境的中國旅美學者李毅當場氣哭，自抽嘴巴子情緒一度失控。林智群認爲李毅會如此崩潰，是因為他長久以來都相信「中國軍力跟美國只差一點點，打台灣垂手可得」，結果突然發現「距離不只是一點點，而是好幾代」。





