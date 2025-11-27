中共國防支出是台灣13倍 梁文傑反酸國台辦：可改善經濟民生

陸委會副主委梁文傑今日說，中共每年國防支出是台灣12至13倍，若中共重視兩岸和平，可以把這些錢用來改善大陸經濟、民生。(記者林哲遠攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德昨宣布「守護民主台灣國家行動方案」，揭示國防部8年內將投入1.25兆元打造先進防空系統「台灣之盾」；國台辦昨怒嗆，民進黨當局為了一己私利，將改善民生經濟的錢，浪費在購買武器、討好外部勢力上。對此，陸委會副主委梁文傑今日說，中共每年國防支出是台灣12至13倍，若中共重視兩岸和平，可以把這些錢用來改善大陸經濟、民生。

梁文傑直言，中共也花了很多錢在國防上面，中共的國防支出1年是台灣的12倍到13倍，如果中共重視兩岸和平的話，這些錢可以用來做一下改善大陸經濟、民生，讓兩岸不要這樣劍拔弩張，對大家都是好事。

另，針對國民黨主席鄭麗文批評賴總統，不要玩火、要往兩岸和平方向努力，梁文傑說，這樣的邏輯跟馬英九前總統的邏輯都是一樣的，就是把過錯先怪到我們自己身上；這3年來共機共艦的擾台已成常態，過去幾年，中共的軍費是每年7%以上在增長，若台灣沒有做好因應的準備，還在期待人家的善意，這樣的善意是靠不住的，和平要靠實力。

