中共國防部X帳號上線 小粉紅酸：官方怎麼翻牆？

國際中心／張予柔報導



中國封鎖臉書、YouTube、IG及X等海外社群平台早已成為常態，中國網友若要使用，都必須透過「翻牆」軟體。然而，近期中國官方卻頻頻在這些海外社群上「現身」。繼國台辦今年10月在臉書開設官方粉專後，中國國防部於近日又在X平台開設帳號，還興奮喊話「見證歷史，我們來了」宣布官方帳號開通，引發網友熱議與吐槽。





中共國防部創建X帳號喊話「見證歷史」！小粉紅吐槽：官方怎麼翻牆？

中國國防部首次開設X平台，發布英文貼文分享軍隊故事，並附宣傳影片。（圖／翻攝自Ｘ@MND_China）

中國國防部8日在X開設帳號「Ministry of National Defense of China」，首次發文以英文向國際網友問好，表示「我們將通過這個平台分享中國故事、中國軍隊故事」。貼文附上一段長約一分多鐘的宣傳影片，內容涵蓋共軍訓練、執行海外任務、救災等畫面，並配有英文旁白指出，「和平是人類的共同願望和崇高目標，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量」。這波操作引起外界討論，同時引發中國網友的困惑。

中國網友在小紅書表示，「他們要不要翻牆」。（圖／翻攝自小紅書）

官方貼文底下引來大批網友留言諷刺，「領導什麼時候開放翻牆了，給我滾回牆內」。（圖／翻攝自Ｘ@MND_China）

許多中國網友在抖音上留言，開酸「X是什麼啊？我也想支持官方，教我怎麼下載」、「官方怎麼翻牆的，穩定嗎？推薦一下」、「我在應用商店找不到X，怎麼登錄啊？」該則X貼文下方也有人留言以簡體字諷刺，「領導什麼時候開放翻牆了，給我滾回牆內」、「台灣獨立、日本加油」、「共產黨下台」等。





