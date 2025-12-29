中共圍台挑釁軍演！國防部怒斥不負責任、倒果為因：會用實力捍衛台海

記者楊士誼／台北報導

中國今（29）日宣布對我國進行「正義使命2025」軍演，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等挑釁行為。國防部發言人孫立方表示，任何窮兵黷武、不負責任、倒果為因的行為都不可取，國防部會掌握整體狀況，並以料敵從寬原則守護國家主權，用實力捍衛台海和平。

中共當局除針對性對我國展開軍演外，中共海警局也宣布由福建省海警派出艦艇編隊，在台灣鄰海與烏坵、馬祖海域實施所謂的「執法巡查」。總統府發言人郭雅慧也表示，我國表達最嚴厲的譴責。郭雅慧並指出，對於中國單方面挑釁與威脅，國安會還有國軍都有即時以及最完整的掌握，行政院也對外公布了包括在海巡署，以及交通部，對於航空、漁民部分的權益，他們全程也都有關心，希望能夠確保安全無虞，國人可以放心。

廣告 廣告

稍早國防部召開記者會，孫立方表示，解放軍東部戰區片面宣布在台海周邊的針對性實彈軍演，國防部對於中共在台灣周邊與印太區域的軍事行動、灰色地帶襲擾、認知操作產生的威脅表達譴責。國防部也立刻成立應變中心，依照戰備規定派遣適切兵力應處。孫立方表示，任何窮兵黷武、不負責任、倒果為因的行為都不可取，國防部會掌握整體狀況，並以料敵從寬原則守護國家主權，用實力捍衛台海和平。

更多三立新聞網報導

國民黨向中國表和平孜孜不倦 卓冠廷：軍演飛機有少一架嗎？

中國環台軍演！美海軍「MQ-4C偵察機」今現蹤墾丁外海 飛往海南島

中國軍演曬AI影片喊「無敵」 國防部出手秀「監控圖」緊盯解放軍機艦

用你的魔法打敗你！國防部1圖反擊中國軍演：堅定捍衛主權、民主、自由

