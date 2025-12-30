中共圍台軍演下的國防攻防 綠營籲速審特別預算

（記者陳志仁／台北報導）中共今（30）日實施「正義使命」圍台軍演，持續以軍事行動對台施壓；民進黨發言人韓瑩與戰略學者蘇紫雲在直播節目《午青LIVE》中指出，此次軍演不僅缺乏正當性，更結合認知作戰與錯假訊息操作，企圖動搖台灣社會信心，呼籲政府與民眾提高警覺。

圖／韓瑩指出，總統賴清德提出「8年1.25兆元國防特別預算條例」，正是為了全面強化國防實力，相關預算卻再度在立法院程序委員會遭藍白阻擋。（資料照，民進黨提供）

蘇紫雲直言，中共所謂「正義使命」既不正義也沒有合法性，整體行動更像是臨時拼湊，以武力恫嚇搭配文宣操作的老套手法；此外，中共釋出疑似無人機拍攝台北101與中央山脈的影像，視角明顯不合理，已被證實為錯假訊息，卻仍有人轉貼嘲諷，正好落入對方心理戰與認知作戰的陷阱。

蘇紫雲直指，中共真正目的是透過心理壓力，讓台灣人民心生畏懼、主動放棄抵抗，目前台灣面臨的最大威脅，是在地協力者配合散播錯假訊息；他也提及，近期傳出後備幹部群組中出現讚揚共軍、貶低政府的言論，認為政府除須加快澄清速度，也應提醒民眾散播假訊息須負法律責任，對不當言行依法處置，才能有效防堵假訊息擴散。

韓瑩則指出，總統賴清德提出「8年1.25兆元國防特別預算條例」，正是為了全面強化國防實力，然而在中共發動圍台軍演之際，相關預算卻再度在立法院程序委員會遭藍白阻擋；她批評，拖延國防預算審查，對台澎金馬防衛及第一線國軍與海巡人員安全毫無助益，也可能對國際社會釋放錯誤訊號，讓外界誤判台灣缺乏自我防衛決心。

蘇紫雲強調，沒有足夠的防衛能力，等同對侵略者發出邀請。他以國防特別預算中的「台灣之盾」整合防空系統為例，指出可同時防禦飛彈與無人機，不僅提升防衛嚇阻力，也能帶動產業升級；不止台灣，世界的民主國家也是這麼做呼籲國人共同支持國防預算。

