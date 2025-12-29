中共圍台軍演不只1天！實彈射擊「5禁航區」曝光

政治中心／楊佩怡報導

中國解放軍東部戰區今（29）日突然宣布，自12月29日起中國人民解放軍東部戰區，將展開「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。而明（30）日東部戰區將進入實彈演習階段。自上午 8 時至傍晚 6 時，5 大指定海空域將列為封鎖區域，官方還鄭重警告在此期間，嚴禁所有民用船隻及航空器進入，以免發生危險。





中共圍台軍演不只1天！「這天」連續10小時實彈射擊…「5禁航區」範圍曝光

中共東部戰區宣佈今（29）日起，連續兩天對台展開實彈軍演。（圖／翻攝自微博）

中共東部戰區發言人施毅陸軍大校今（29日）一早宣布，12月29日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合製權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。施毅陸強調，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

中共圍台軍演不只1天！「這天」連續10小時實彈射擊…「5禁航區」範圍曝光

東部戰區指出明（30）日將對5禁航區展開實彈射擊。（圖／翻攝自微信公眾號@東部戰區）

此外，東部戰區官方還在微信公眾號中，宣告將於2025年12月30日8時至18時，在以下5個海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。同時還呼籲為了安全，在此期間有關船只和飛行器不要進入上述海域和空域。

北緯26°32′00″、東經121°40′00″，北緯26°32′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經121°40′00″四點連線。 北緯24°59′00″、東經120°04′00″，北緯25°39′00″、東經121°13′00″，北緯26°17′00″、東經121°13′00″，北緯25°37′00″、東經120°04′00″四點連線。 北緯23°27′00″、東經118°14′00″，北緯23°27′00″、東經119°13′00″，北緯22°13′00″、東經119°44′00″，北緯22°13′00″、東經118°45′00″四點連線。 北緯21°49′00″、東經119°16′00″，北緯21°49′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經119°16′00″四點連線。 北緯21°58′00″、東經121°40′00″，北緯21°58′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經121°40′00″四點連線。

