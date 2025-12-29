政治中心／綜合報導

中國共軍昨（29日）宣布對台灣進行環台軍演，共軍東部戰區宣布在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東進行「正義使命-2025」演習，30日早上8點至下午6點，在台灣周邊5個公布海域和空域範圍進行實彈射擊，並且揚言將會是史上最大的對台軍演，引發全世界關注。對此，反共網紅八炯（溫子渝）今（30日）深夜就發文表示「面對中共軍演，國軍弟兄辛苦了，老家昨天也通知我要教召了」，貼文曝光後，大批網友在留言區力挺「感謝支援」。

中共圍台軍演之際...八炯突PO圖「我要教召了」！一票網力挺：感謝支援

八炯表示收到「教召」通知，支持者紛紛留言大讚。（圖／翻攝自八炯Threads）在中共圍台軍演之際，八炯在今（30日）深夜就發文並附上截圖寫道「面對中共軍演，國軍弟兄辛苦了，老家昨天也通知我要教召了」，只見他PO出一張「動員召集」通知的截圖，除了動員符號及動員部隊詳細資訊被遮住之外，可以確定的是若兩岸真的開戰，八炯的動員單位是空軍，文末他再強調「無戰事，我專職網路逆統戰，需戰時，我奉命徵招」。貼文曝光後，大批支持者在留言區回應「感謝支援」、「上星期我兒子也有收到！大家一起努力保衛家園！」、「台灣加油！！絕不向中共認輸，也絕不推讓」、「謝謝八炯」、「同島一命」。

在兩岸情勢因大規模軍演陷入緊張之際，八炯公開後備軍人身分獲得不少網友喝采。（圖／翻攝自微博）

根據八炯分享的截圖資訊，該畫面取自國軍「後備軍人網路服務台」的查詢結果，顯示為114學年度（2025年）及115年度（2026年）的動員編組資訊。值得注意的是，該資訊重點在於「戰時動員」的編制，而非「教育召集」的入營通知書。這意味著該圖代表若國家進入戰爭動員狀態時，八炯應報到的單位與符號，並不代表他近期必須立即回營參加教召。然而，在兩岸情勢因大規模軍演陷入緊張之際，八炯公開後備軍人身分並表態「隨時待命」，仍獲得不少網友喝采。





