即時中心／顏一軒、陳治甬報導

中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布進行「正義使命-2025」的圍台實彈軍演，範圍涵蓋台灣海峽、台灣西南部海域，並於今（30）日上午對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊。對此，新北市長侯友宜表示，面對外面勢力的挑戰，國內不應分任何黨派，大家要團結一心全力面對，讓國內能夠安定，一起共同承擔。

今早10時，侯友宜、基隆市長謝國樑、新北市副市長劉和然與藍委林沛祥共同出席基隆捷運先期工程開工動土典禮，並於行程中接受媒體聯訪。

廣告 廣告

快新聞／中共圍台軍演今實彈射擊 侯友宜：不分黨派團結一心面對

侯友宜、謝國樑今日上午出席基隆捷運先期工程開工動土典禮。（圖／基隆市政府提供）

關於中國對台實彈軍演，侯友宜指出，面對外面勢力的挑戰，國內不應分任何黨派，大家要團結一心全力面對，讓國內能夠安定，這是最大的期許，尤其自己的國家要提升自我防衛能力，才能創造國家的安全、台海的和平跟穩定，這是大家共同的目標跟方向，一起共同面對與承擔。

快新聞／中共圍台軍演今實彈射擊 侯友宜：不分黨派團結一心面對

侯友宜、謝國樑今日上午出席基隆捷運先期工程開工動土典禮。（圖／基隆市政府提供）

謝國樑則說，這次的軍演涵蓋範圍包括基隆港的外海，從過去的軍事衝突，基隆永遠都扮演第一線角色，基隆與全台灣的民眾都更知道，基隆與台灣更需要和平，也需繼續朝此方向努力推進，基市府除持續在工作崗位做好外，同時呼籲姊妹縣市、中央政府，今天所做的每個政策及決定，都要為了台灣的和平共同努力，而不希望台灣像烏克蘭一樣，會有未來的戰亂。

原文出處：快新聞／中共圍台軍演今實彈射擊 侯友宜：不分黨派團結一心面對

更多民視新聞報導

中國圍台軍演！許淑華連問「這一題」 蔣萬安尷尬反應曝

李在明1月初訪中！圍台軍演「劃紅線」 韓學者：台灣問題勢必成焦點

LIVE／中國圍台軍演實彈射擊 國防部17：30召開記者會說明

