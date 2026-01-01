即時中心／温芸萱報導

中國解放軍東部戰區於上（12）月29日宣布進行「正義使命-2025」圍台軍演，並於31日正式宣告結束。然而，海委會主委管碧玲昨（31）日卻與多位海巡高層前往高雄某高級婚宴會館聚餐，引發外界質疑「前方吃緊、後方緊吃」。對此，管碧玲今（1）日在臉書發文道歉，表示未斷然取消惜別餐會，若有任何批評，她將虛心接受。

管碧玲指出，海委會2025年最後一次主管會報，早在數週前就安排於12月31日舉行，本次會議原為黃向文副主委歸建、海巡署陳泗川分署長退伍前最後一次參加擴大主管會議，因此安排惜別餐敘。12月29日中國突然宣布軍演後，經幹部討論，考量軍演從29日上午宣布至30日下午18時，決定12月31日的擴大主管會報照常舉行。

接著，管碧玲表示，30日下午18時中國船艦已陸續駛離，但未依常態正式宣布結束。由於黃副主委與陳分署長對海委會及海巡署貢獻卓著，餐敘屬惜別性質，因此決定照常舉辦。對於造成媒體負面形象，她深感抱歉。

另外，管碧玲也說明，陳分署長服務海巡46年，歷經風浪無數；黃副主委八年前受邀擔任海保署長，從三人團隊草創至今百餘人，推動海污法大修、海保法立法，建立海洋治理體系。她提到，為表達對兩位長官的感謝，這是她上任以來首次安排主管、副主管餐敘，相聚惜別。

最後，她也強調，即使餐敘期間，海巡署仍持續監控海面狀況，執行救生、救難任務，監控中國動向，絕無鬆懈。本人亦持續應對認知作戰，透過發文厚植國人對海巡信賴，包括「和平是唯一的道路」、「海巡媽媽帥呆了」、「迎接2026海上第一道曙光」等訊息。管碧玲表示，無論生活步調如何，都兼顧崗位工作，若餐敘有任何課責，她一人承擔，並重申對外界批評虛心接受。





原文出處：快新聞／中共圍台軍演剛結束海委會辦餐敘！管碧玲臉書道歉

