即時中心／林韋慈報導

中國解放軍環台軍演進入第二天並接近尾聲，隨著中共擴大軍演範圍，菲律賓駐台機構今（30）日下午透過臉書發文，表示對中共行動「深感憂慮」，並敦促各方保持最大限度的克制，避免採取升級行動，並保持溝通管道暢通。

自29日起，中共解放軍發動「正義使命－2025」環台軍演。菲律賓駐台機構馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）及移民勞工部（DMW）、海外勞工福利署（OWWA）30日發表聲明，表示正密切關注中共解放軍在台灣週邊地區進行大規模軍事演習的報導。

聲明指出，任何可能加劇台灣海峽及周邊地區緊張局勢、引發誤判或衝突的情況都令人深感擔憂，尤其可能影響區域穩定、貿易航線，以及在台居住和工作的菲律賓人的安全與生計。菲律賓方面強調，菲方敦促各方保持最大限度的克制，避免採取升級行動，並保持溝通管道暢通。MECO將持續與菲律賓相關政府機構及在台合作夥伴密切協調，確保菲國公民的安全與福祉。

最後馬尼拉經濟文化辦事處表示，菲國已隨時準備在必要時提供協助給在台菲律賓人，並建議他們保持冷靜，透過官方公告掌握最新情況。





原文出處：快新聞／中共圍台軍演國際關注 馬尼拉駐台辦事發聲明籲保持克制

