中共圍台軍演封鎖台灣空域 金門航班大亂、5千旅客受影響

中共解放軍東部戰區昨日起展開「正義使命－2025」圍台軍演，今日在台灣周邊5個海域與空域進行實彈射擊，公告的演訓範圍幾乎形成對台灣的全面封鎖。受空域管制影響，金門、馬祖空中交通大亂，馬祖全日無班機，金門則是大量航班臨時取消或延誤，不少旅客行程被迫中斷，直呼「超傻眼」。

立榮航空表示，因空域管制，今日本島飛往馬祖的航班全面取消；金門航線則在今晚6時前全數取消，另有6班次延後起飛。華信航空也同步公告，今日金門航線晚間6時前航班全數取消，馬祖則是全日停飛。

航班取消讓金門航空站一早顯得格外冷清，但仍陸續有旅客前往機場登記候補，希望能搭上晚間有限的航班返台。據了解，至上午9時左右，已有超過300多人完成候補登記。

有旅客無奈表示，班機臨時被取消，原本安排好的行程全被打亂，「現在只能等候補，這麼多人等候補，不知道什麼時候才能回家」。也有民眾評估晚間僅剩少數航班，認為補到位的機會不高，乾脆選擇多留金門一天，再另行安排行程。

金門航空站指出，12月30日受中共軍演影響，取消來回航班共60架次，延誤來回航班22架次，另臨時加開來回8架次，預估影響旅客來回人數約5千人次。航空站也呼籲旅客隨時留意航空公司最新公告，並配合現場人員引導，以降低不便。

