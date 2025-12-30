中共圍台軍演川普喊不擔心 外交部：維持台海和平已是國際共識

外交部公眾外交協調會副執行長陳怡君今主持例行記者會。（翻攝外交部記者會直播畫面）

中國解放軍昨（29日）突宣布圍台軍演，今（30日）進行實彈射擊，我國國防部昨下午臨時召開記者會對外說明應對，另也證實有他國軍機於台海周遭行動，美國總統川普對此回應，表示中國最高領導人習近平並未向他提及軍演一事，不過他也表示不擔心，我國外交部今在例行記者會上強調，維持台海和平穩定已是國際高度共識。

中共圍台軍演再度挑起台海敏感神經，生怕由演轉戰，不過，川普29日與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面時受訪表示，習近平未向他提過軍演，但他有注意到相關消息，不過，川普也直言不擔心這次軍演，並稱中國過去20多年來都在台海區域進行海上軍演，過往軍演規模更甚。

昨我國國防部下午對外說明時，面對媒體提問，是否掌握美國神秘軍機飛抵台海周遭，國防部僅證實，當然有他國軍機在國際航道活動，但並未進一步說明國籍、目的。

今（30日）外交部召開例行記者會，在記者提問環節中，被問及川普不擔心中國軍演、以及是否會訴諸國際支持台灣等。

外交部強調，維持台海和平穩定，已經是國際高度共識，而且也符合共同重要利益，中國近期透過演習及軍機艦等各種威脅，進行灰色地帶騷擾等行徑，已充分顯示中國無意維護全球、區域和平穩定，且一再挑戰聯合國憲章。

外交部表示，台灣作為國際、印太地區負責任成員，將持續呼籲，並與理念相近國家合作，同時表示與美、日、歐盟和G7成員國等保持暢通的溝通管道。





