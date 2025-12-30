中共圍台軍演引國際矚目！不只美日歐國會議員 「這兩國」也說話了

中華人民共和國解放軍在台灣周邊海空域展開「正義使命-2025」軍演，演習範圍涵蓋我國領海，實彈演習落彈區則散布在我國鄰接區24浬線周邊，嗆聲「圍台鏈條越勒越緊」。不過，我國外交部訴諸國際，美國、日本及歐洲多國國會議員相繼發聲，韓國外交部、菲律賓駐台機構也公開表態；我知情官員說，外交部正同步跟理念相近國家保持密切聯繫，攜手維護區域與全球的和平穩定。

中國解放軍昨日清晨7時30分宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，部分演訓區直接劃設到台灣12浬領海基線以內，火箭軍實彈射擊落彈區則散布在我國領海鄰接海域24浬線周邊。中國民航單位昨日也公告7處臨時危險區，涵蓋台北飛航情報區（FIR）絕大多數的國際及國內航路，合計有941架次民航班機、超過10萬名旅客受影響；海域方面經評估尚不致影響各商港船舶進出。

面對中國解放軍在年底進行今年第二度軍演，我國外交部昨日發布新聞稿訴諸國際，嚴正譴責中國單方面嚴重破壞台海及區域和平穩定，再次挑戰以規則為基礎的國際秩序，違反聯合國憲章原則、國際規範，更嚴重影響全球航運及貿易，呼籲中國展現大國擔當，即刻停止無端軍事挑釁行為、霸凌行徑，並強調將續與理念相近國家齊心協力，共同維護全球及區域的和平穩定及繁榮發展。

韓國外交部籲對話 菲律賓駐台機構稱「深感憂慮」

值得注意的是，相較美國國務院、日本外務省及歐盟對外事務部（EEAS）等「理念相近國家」政府尚未正式公開表態，我國外交部先前才因電子入境卡列示問題，喊出要全面重新檢視對韓關係，韓國外交部發言人朴一今日於例行記者會中表示，韓國政府希望台海和平與穩定能夠持續，並透過對話與合作使兩岸關係朝和平方向發展；他說，韓國政府對台灣基本立場並未改變，將一邊關注相關動向，一邊以朝鮮半島的和平與穩定為最優先，致力推動有助增進韓國國家利益的外交努力。

菲律賓駐台機構馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）下午則發聲明表示，正與菲律賓移工部（DMW）及海外勞工福利署（OWWA）密切關注，有關中國人民解放軍在台灣周邊進行大規模軍事演習的相關報導。聲明指出，任何可能升高台海及區域緊張情勢、誤判或衝突風險的發展皆令人深感憂慮，敦促各方保持最大程度的克制，避免任何升高情勢的行動，並維持溝通管道暢通，馬尼拉經濟文化辦事處將持續與菲律賓相關政府機關及台灣合作夥伴保持密切協調，以確保國民的安全與福祉。

美國、日本、歐洲議員都發聲 官員：台灣不孤單

另一方面，美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）、共和黨聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）、共和黨聯邦參議員楊恩（Todd Young）、民主黨聯邦眾議員史坦頓（Greg Stanton）與共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）等多名美國國會議員，都透過社群媒體公開表達對中國軍演的關切，譴責中方「企圖恐嚇自由且民主的人民」，並提及台灣是美國強健且值得信賴的夥伴，「美國與台灣站在一起」，稱將持續反對任何脅迫、侵略，以及對區域穩定構成威脅的行為。

日本跨黨派國會議員也展現高度關注，包括曾任前首相輔佐官的自民黨眾議員長島昭久、曾任防衛大臣的自民黨眾議員小野寺五典、日本維新會現任參議員石平，及自民黨籍前防衛副大臣中山泰秀等政要，也都透過社群平台表態要求中方克制。而在歐洲，包括法國、捷克、比利時、瑞典等多國國會議員及友台小組成員也都公開發聲譴責；另外，加拿大、以色列也陸續有國會議員公開表態。

此外，我國拉丁美洲友邦巴拉圭副總統亞力安納（Pedro Alliana），及巴拉圭、貝里斯外交部與都表達對台灣的支持，譴責中國軍演威脅印太和平。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今日也發表聲明譴責解放軍環台軍演，痛批中共正企圖將武力恐嚇常態化，積極為潛在衝突做準備，不僅大幅增加誤判風險、破壞兩岸穩定，更威脅到印太和平及全球繁榮，呼籲各國政府採取緊急且一致的行動。

對此，知情官員表示，面對中國軍事演習，台灣並不孤單，國際社會密集且跨區域，發出友台及挺台之聲，表達傳達中國不應藉由軍事脅迫破壞台海和平穩定，外交部同步跟理念相近國家保持密切聯繫，將攜手維護區域與全球的和平穩定。

