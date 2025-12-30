中共圍台軍演引多國關注 外交部：維持台海和平穩定已是國際共識

中共解放軍昨（29）日宣布在台灣周邊實施聯合軍演，並於今（30）日展開實彈射擊，引發國際關注。針對外界關切，包括美國總統川普回應「一點都不擔心」，以及近年G7外長、歐盟對外事務單位與日本政府等曾對台海情勢表達關切。對此，外交部副發言人陳怡君表示，維持台海和平穩定已是國際高度共識，也符合各方共同的重要利益。

陳怡君指出，中國近期在印太地區周邊海空域，接連透過演習，以及軍機、軍艦等侵擾，實施各種軍事威脅與灰色地帶襲擾行徑，已充分顯示中國不但無意維護全球與區域和平穩定，也一再挑戰《聯合國憲章》有關不得使用威脅和武力的原則，持續破壞國際秩序與區域現狀。

陳怡君說，台灣作為國際社會與印太地區負責任的成員，將持續呼籲並與理念相近國家齊心合作，共同維護全球及區域的和平穩定與繁榮發展。她表示，台灣向來與理念相近國家保持密切聯繫，特別是美國、日本、歐盟與G7成員國，政府與各方溝通管道也十分通暢。

