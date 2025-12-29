中共圍台軍演恐嚇台灣...周玉蔻發文「台積電創歷史價1530元、台股大盤創新高」：誰怕你！

中國解放軍東部戰區今（29日）以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習；不過，台積電（2330）今日收盤價達1530元，創下新高。對此，資深媒體人周玉蔻直呼，中共發動圍台軍演恐嚇台灣，台積電股價收盤創歷史新高1530元、台股大盤創新高28810.89點，「誰怕你」。

台股年底封關進入倒數，今日以28,662.79點開高，一度衝達28,841.64點， 寫歷史新高，終場則收在28,810.89點，上漲254.87點， 漲幅0.89%，創收盤歷史新高。而台積電早盤以1515元開出，上漲5元，早盤一度回測到平盤，隨後再往上拉升， 最後一盤爆出2346張買單，收在最高的1530元， 漲幅1.32%，市值增至39兆6767.62億元。

對此，資深媒體人周玉蔻指出，中共今日發動圍台軍演恐嚇台灣，但「台積電股價收盤創歷史新高1530元、台股大盤創新高28810.89點」。她直言，「誰怕你」。

（圖片來源：周玉蔻臉書）

