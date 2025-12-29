中共圍台軍演恐嚇台灣 周玉蔻：台積電股價創歷史新高！誰怕你

記者李鴻典／台北報導

中國解放軍東部戰區今（29）天以「正義使命-2025」為名在台灣周邊實施針對性軍事演習，資深媒體人周玉蔻說，台積電股價創歷史新高1530元！台股大盤創新高28810.89點。「誰怕你」。

國防部在解放軍演示意圖，放上「堅定捍衛」、「主權」、「民主」、「自由」等關鍵字反擊中國（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布30日上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

總統府發言人郭雅慧表示，中國當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，台灣表達嚴厲譴責。面對中國單邊挑釁的動態，國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，可以確保國家及國人安全無虞，請國人安心。

陸委會則譴責，中共一邊搞交流，一邊搞威嚇，是台海和平穩定的麻煩製造者；陸委會說，嚴正譴責中共宣布在台灣周邊海空進行「正義使命-2025」演習及實彈射擊，此舉不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，再次凸顯中共是台海和平的麻煩製造者，其窮兵黷武的行徑，也無法為台灣人民及國際社會所接受。

陸委會指出，「雙城論壇」才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略。一面喊走親走近，一面搞武力威嚇；一面喊「兩岸一家親」，一面又劍指台灣。此事再度印證台灣人民不可對中共心存幻想。

周玉蔻則在臉書發文寫下，中共今天發動圍台軍演恐嚇台灣！然後，台積電股價創歷史新高1530元！台股大盤創新高28810.89點。「誰怕你」。

周玉蔻說，台積電股價創歷史新高1530元！台股大盤創新高28810.89點。「誰怕你」。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）

