中共圍台軍演恐影響能源供應？台電曝備轉容量：供電無虞儲備足夠

中共發動軍演，演練對台實施封港封控並揚言今日實彈射擊，外界擔憂會影響國內能源供應。台電董事長曾文生今（30）日出席活動前受訪表示，中國軍演不是第一次，今天中油的天然氣船都有順利進港，在面對突發狀況都有相關準備，能源儲備都有進行。



曾文生今日出席台電活動前首訪指出，現在是冬天，用電量較夏季減少，備轉容量率都有超過10%，也都有密切觀察軍演後續的狀況，能源儲備會持續加強。

台電發言人黃美蓮補充，政府平日就已經積極的做好相關能源供應安全的準備，台電就燃煤的儲備量都高於法定的存量（30天），天然氣部分會積極跟中油聯繫，希望能確保能源儲備跟電力穩定。

依照法規，台灣天然氣安全存量在今年是至少11天，預計2027年將提升至14天，以因應進口中斷或天候等偶發事件，確保能源供應穩定，但實際存量會依據接收站建置與運作情況而有浮動，目標是逐步增加接收站數量與儲槽容量以達到長期穩定目標。



