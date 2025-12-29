即時中心／顏一軒報導

中國解放軍東部戰區今（29）日宣布進行「正義使命-2025」的圍台實彈軍演，範圍涵蓋台灣海峽、台灣西南部海域。軍事粉專「Taiwan Adiz」團隊發文稱，有神秘的美國軍機抵達台灣周邊，而且沒開訊號，網友猜測會不會是MQ-4C人魚海神（MQ-4C Triton）大型偵察無人機。對此，國防部回應，台海周圍只要是在國際航道上，的確有很多其他的飛機的活動，但無法進一步透露是屬於哪一個國家的飛機與目的。





今日下午4時30分，國防部召開「國軍針對中共實彈軍演因應作為」說明記者會，包含副參謀總長執行官黃志偉上將、政戰作戰局局長史順文中將、情次室次長謝日升中將、作計室次長連志威中將、通次室次長解駿山中將、空軍司令部參謀長李慶然中將、陸軍司令部副參謀長吳松齡少將、海軍司令部戰訓處處長原聖華少將、法律司人權保障處處長于健昌少將、戰規司建軍規劃處處長翁予恒少將、政戰局文宣心戰處副處長王宜弘上校、海洋委員會海巡署副署長謝慶欽列席。

記者提問，「Taiwan Adiz」稱有神秘的軍機飛抵台灣附近，甚至有用廣播宣告國際航空的航行權，請問國防部對此有掌握嗎？如果真的屬實，在中共軍演之際，美國軍機派遣來台，國防部的態度為何？

對此，謝日升指出，當然有其他國家的軍機在台海周邊活動；而台海周圍只要是在國際航道上面，的確有很多其他的飛機的活動，至於是哪一個國家還有它來做什麼，很抱歉，這個部分還是要請各界見諒，沒辦法在此多做說明。







原文出處：快新聞／中共圍台軍演恫嚇！傳美神秘飛機現蹤台海 國防部回應了

