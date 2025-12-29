中共圍台軍演惹眾怒 高雄機場受影響航班曝

中共圍台軍演影響台灣空運航線。圖為高雄機場國內線航廈。(記者洪定宏攝)

〔記者洪定宏／高雄報導〕中共解放軍昨天宣布「圍台軍演」，今天將進行實彈射擊，不僅台灣周遭海域受到影響，也導致國內外班機取消或延誤。到目前為止，高雄機場國際線預報的航班暫時都準點，但國內線往返金門多數取消、部分延誤或增開，其餘正常。

高雄機場表示，受到中國軍演空域管制影響，國內線航班除高雄往返金門的航班有取消或延遲外，其餘維持正常。

高雄飛金門航班：華信航空原訂17點15分起飛班機，預計延誤至18點35分，其餘航班全部取消。立榮航空原訂17點30分起飛班機，預計延誤至18點，其餘航班全部取消，另增開19點30分加班機。

金門飛高雄航班：華信航空原訂20點15分起飛，預計延誤至21點20分，其餘航班全部取消。立榮航空原訂19點30分起飛班機，預計延誤至19點50分起飛，其餘航班全部取消，另增開21點10分加班機。

