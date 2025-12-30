中共圍台軍演我方密切監控 賴總統斥：非負責任大國作為

中共解放軍29號展開「正義使命-2025」環台軍演，更揚言今（30）日進行實彈射擊，還以「隨時到台北」為題發出50秒短片，大秀軍事肌肉。對此總統賴清德發文痛斥中共行為，「絕非一個負責任大國應有的作為」，也表示國安團隊和國軍緊密合作，全力確保國家安全。

中共圍台軍演打宣傳戰 飛行員自拍挑釁

中共突襲實行圍台軍演，30號展開10小時環台實彈演練，共軍東部戰區更發布影片，飛行員在戰機裡擺出加油姿勢自拍，輕快背景音樂配上「加個油去台北」、「這麼近、那麼美，隨時到台北」字幕，挑釁意味濃厚。

共軍發布影片挑釁。圖／翻攝自東部戰區微博

我國除了針對中共軍艦航進我國海域，進行廣播實施驅離，也密切監控戰機動向。雖然中國此次是無預警發動軍演，但有國安官員指出，上個禮拜就有注意到「徵候」，特定船艦、海警船進到台灣東部外海，因此預先掌握演習時間點。

至於解放軍為何在現階段軍演，國安官員則分析原因，除了藉由台灣轉移對日焦點，另外是在「川習會」前嘗試找到戰略缺口，更是測試美方在印太穩定的決心。

賴總統斥責中圍台軍演 非負責任大國作為

賴清德在臉書上發文，重申維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持，並指中共近期頻繁升高軍事壓力，「絕非一個負責任大國應有的作為。」

總統說，請國人放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全。我們會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端。

行政院長卓榮泰也喊話，「再次籲請全體國人，此時此刻務必冷靜，（沉著）而且安定，政府對所有的狀況都有萬全因應準備，唯有團結才沒有敵人。」

