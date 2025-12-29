中共圍台軍演打臉藍營 吳靜怡質疑：蔣萬安、翁曉玲去中國談了什麼？

即時中心／温芸萱報導

台北市長蔣萬安昨（28）日赴上海參加「雙城論壇」，希望促進台海和平繁榮；國民黨主席鄭麗文也喊話盼與中國國家主席習近平會面。但中國解放軍今（29）日突宣布啟動「正義使命-2025」圍台軍演，演練港口封控、航道阻斷與區域拒止能力。對此，政治評論員吳靜怡在臉書指出，中國圍台軍演打臉藍營「交流可換和平」幻想，她更質疑「誰知道蔣萬安去上海談了什麼？誰知道翁曉玲去廈門談了什麼？」。

台北市長蔣萬安昨日一日來回上海參加「雙城論壇」，會中盼台海不再有波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。國民黨主席鄭麗文日前也喊話，希望能與中國國家主席習近平會面。

不過，中國解放軍東部戰區今日突然宣布，自今日起將對台進行「正義使命-2025」圍台軍演。對此，政治評論員吳靜怡在臉書直言，一邊握手、一邊亮刀，共軍軍演拆穿了鄭麗文與蔣萬安的藍營和平幻想。

吳靜怡指出，當蔣萬安在上海談「城市交流」、談善意與理解，鄭麗文大聲喊話要見習主席，對北京而言都是「一席廢話」。今日即宣布啟動「正義使命-2025」，演習內容包括封控重要港口、區域封鎖與聯合軍事威懾。這不是巧合，而是一場高度精準的政治示範，一邊對藍營領袖握手，一邊對台灣人民亮刀。交流不會換來降溫，善意更無法改變北京的軍事時間表。

接著，她直言，「正義使命」演習重點非傳統登陸作戰，而是港口封控、航道阻斷與區域拒止能力的展示，演練的是「不必全面開戰，就能癱瘓台灣經濟與社會運作」的模式，屬於心理戰，而非針對個人或單一政黨。北京行動成為藍營「交流可換和平」論述的致命破口，事實證明，北京從未將交流視為降低風險的工具，而是讓藍白陣營成為不影響軍事準備的側翼。

吳靜怡痛批，台灣早已不是誰去了哪裡握手就能改變局勢，連蔣萬安都無用。如果國民黨真要捍衛國家，應讓國家具備足夠防衛能力，讓對方知道亮刀的代價。國防預算是台灣最低安全底線，不是用來交換政治籌碼的工具。她也質疑，「誰知道蔣萬安去上海談了什麼？誰知道翁曉玲去廈門談了什麼？說好的和平，根本不存在！」。

最後，吳靜怡表示，繁花有句話送給今天被北京軍事演習打臉的蔣萬安「首飾跟男人一樣，將就不如不要！」北京今天的動作，就是把蔣萬安當成共軍的裝飾品。





