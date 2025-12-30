中共圍台軍演揚言實彈射擊 管制海域現況曝

〔記者洪定宏／高雄報導〕中共解放軍昨天宣布「圍台軍演」，劃定7處管制海空域，揚言今天上午8點到下午6點實彈射擊，導致行經台灣北部、西部、南部、東部海域的船隻紛紛避開，管制海域幾乎淨空，船隻靠近澎湖及台灣沿岸航行。

「台灣海域船舶動態資訊系統」顯示，共軍在台灣海峽、巴士海峽及太平洋劃定的7處管制海域，不僅影響國際航運，連中國自家的船隻也避開前往福建省沿岸。

今天上午淨空較明顯的海域為屏東縣外海的巴士海峽，以及最接近的澎湖縣的台灣海峽。

