中共圍台軍演擾航空 近6000名旅客受影響

田單軍艦（1110）監控共艦安陽艦（599）畫面。（圖／國防部提供）

[NOWnews今日新聞] 中國人民解放軍東部戰區昨29日無預警對外宣布，將動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，展開代號為「正義使命－2025」的對台軍事演習。民航局統計，今天上午金門、馬祖取消36架次，國內線將近6000名旅客受到影響。

中共昨（29）日無預警宣布，將展開代號為「正義使命－2025」的軍事演習。民航局表示，因可使用空域受限及大部分使用非慣用之航路，致作業複雜度增加，空域協調作業倍增。目前自福岡飛航情報區、香港飛航情報區進入台北飛航情報區之航班，實施流量管制，自馬尼拉飛航情報區進入台北飛航情報區之航班，因航路已因軍演阻隔，由航管以雷達引導航機避開危險區。

民航局指出，上午為離場高峰，受臨時危險區影響，為確保飛航安全，本區所有國際離到場航班皆依規劃之替代航路飛航，惟航機仍需繞道飛航或於外站地面等待起飛。經航管單位透過替代航路等各種方式引導航機，截至12：00，國際線尚無航班取消，部分過境航班取消飛越。

國內線部分，民航局統計，截至12：00，金門航線已取消29架次，馬祖航線取消7架次。因中國軍演，金門、馬祖除終端空域受影響，航空公司另考量航班起飛後無法即時返航，軍演期間，金門航線原訂65架次取消60架次，馬祖航線14架次取消16架次，金門航線另有14架次延誤，受影響旅客近6000人。

民航局已協調航空公司於演習結束後增開金門航線加班機10架次，含原表定飛航採延誤處理航班，金門航線於演習結束後，可飛航26架次。馬祖航線因演習結束已逾末班機時間，民航局以請航空公司調度運能，於31日加開班機疏運旅客。

