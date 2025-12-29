中共圍台軍演施壓力道多大？學者：需看實彈射擊內容
編譯林浩博／綜合報導
2025年即將結束之際，中共29日無預警展開圍台軍演，恫嚇意味濃厚。新加坡媒體《聯合早報》特地越洋訪問台灣學者看法。
學者沈明室接受採訪強調，軍演區域貼近台灣的領海基線，但未穿越；同時也應以實彈射擊的內容，來判斷北京施壓的實際強度。他稱如果共軍實施飛彈射擊，造成海空交通大亂，則施壓力度堪比2022年的首度圍台軍演。
未超越領海基線
中共宣布29日起展開代號「正義使命-2025」的圍台軍演，並預告30日會展開實彈射擊演練，當中一處在恆春半島以南的區域，北緣為北緯21度49分，緊貼台灣的領海基線邊緣。
報導指出，自2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍首度展開圍台軍演以來，此類演習已累計舉行了7次，但先前僅首次軍演有實彈射擊項目，而該次軍演也有兩處區域，在台灣北部與西南海域緊靠領海基線。
對此，台灣官方智庫、國防安全研究院的研究員沈明室強調，演訓區域「靠近跟穿過去是不太一樣的」。
此外，沈明室認為，至於施壓程度應從演習內容來判斷，「如果它在這些劃定的演習範圍內，只是它的飛機或船艦到這些地方航行，這是一種程度；另外，在演習範圍內進行實彈射擊，又是另外一種程度；如果在演習範圍內，它宣布要進行火箭軍的飛彈射擊，又是另外一種強度」。
沈明室以3年前的首次圍台軍演為例，共軍進行飛彈射擊迫使海、空航線調整，飛機與船艦改道，對航空運輸造成實質影響。這次如火箭軍再度出動射飛彈，「至少這個強度是比照2022年」。
Below is TSM's graphic overlaying each of the exercise zones from the post-2022 Pelosi visit to today's Justice Mission 2025: pic.twitter.com/h3jMOuy46m
— Taiwan Security Monitor (@TaiwanMonitor) December 29, 2025
由演轉戰？可能性低
《聯合早報》再問，共軍會否「由演轉戰」？沈明室對此直言，可能性不高，因為轉為實戰之前，需要大規模動員與長期演練，「不是說你現在平時狀態，然後演訓就馬上轉戰」。
沈明室分析，這次軍演仍以「封鎖」，或者說所謂的「區域拒止」為主；另外除了作為對「台獨」的警告，中共官方也稱這是「對外部介入的嚇阻」，包括反制美國對台軍售與日本首相高市早苗「台灣有事」言論。
除此之外，沈明室稱，中國對軍事高層的整肅仍持續，而東部戰區司令員楊志斌剛升為上將，因此為了鞏固內部權威，又向外釋放嚇阻訊號，「要透過這樣的演習來展現，它其實還是很強硬的」。
