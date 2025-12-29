中共圍台軍演是「賴清德狂踩紅線」？鄭麗文稱台灣有民進黨倒八輩子楣：兩岸越對立越有利販賣「芒果乾」

中國解放軍今（29日）展開突襲式軍演「正義使命-2025」，派出陸、海、空三軍和火箭軍，進行圍台實戰演練，並放話是對台獨分裂勢力、外部干涉勢力的嚴重警告。國民黨主席鄭麗文今上電台節目上批評，賴清德不斷踩中國紅線，兩岸越是兵凶戰危，越有利賴清德販賣「芒果乾」。

提到台美關稅對傳產造成衝擊，鄭麗文批評，賴清德只會說風涼話，高科技的紅利有辦法平均、讓所有台灣人享受到紅利嗎？傳產、服務業怎麼辦？今天台灣有這種民進黨，真的是「倒了八輩子的楣」。

而針對中國今日突襲式圍台軍演，鄭麗文表示，賴總統不斷試圖挑釁、踩中國紅線，毫無感受到賴總統有要緩和兩岸關係，對中國釋出橄欖枝，希望締造兩岸和平。她宣稱，兩岸越是兵凶戰危、對立，越是有利於賴清德販賣「芒果乾」。



鄭麗文批評，沒看到賴清德有其他可以動員選票的力量和工具，因為他沒有任何政績、沒有任何人格特質讓大家喜歡，也無任何可以解決問題的能力，只有不斷加深兩岸的恐懼，透過仇恨和恐懼做政治動員，所以不斷在內部找敵人，但這一招已經失靈了，否則大罷免不會大失敗。



鄭麗文說，賴清德把自己的路走絕了，鐵了心要把死路走到底，這樣連累2300萬人是一件「非常悲哀」的事。對於賴清德日前接受專訪所言，她稱，賴總統還是任性胡為，講的話毫無邏輯可言，他一心一意贏得明年大選，怕自己2026年若選輸會跛腳，2028大選被英系人馬逼宮。

(圖片來源：三立新聞網)

