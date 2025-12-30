中共圍台軍演涵蓋我領海！川普稱「沒什麼好擔心」 外交部回應了

中華人民共和國解放軍29日宣布在台灣周邊海空域進行「正義使命-2025」演習，部分演訓區直接劃設到台灣12浬領海基線以內，火箭軍落彈區則散布在我國24浬線周邊，但美國總統川普（Donald Trump）指稱，中國已在此區域進行演習長達20年，且過去規模更大，並稱「完全沒有什麼讓我擔心的」。對此，我國外交部今（30）日表示，台灣與理念相信國家密切聯繫，溝通管道十分通暢。



中國解放軍東部戰區昨日宣布進行圍台軍演，演習範圍涵蓋我國領海，據國防部統計，自昨日清晨6時截至今日清晨6時，偵獲14艘共艦、8艘公務船，及包含無人機的130架次共機，其中90架次越過中線，另偵獲1枚中共空飄氣球；解放軍今日上午8時至傍晚6時進行實彈射擊，福建地區遠火部隊首波射擊落彈區散布在我國24浬線周邊，我國防部長顧立雄坐鎮聯合作戰指揮中心全程掌握。



另一方面，中國民航單位昨日也公告7處臨時危險區，涵蓋台北飛航情報區（FIR）絕大多數的國際及國內航路，國際線除了東北面往返日本3條航線皆無法使用，國內線往返金門、馬祖也被阻隔，合計有941架次民航班機、超過10萬名旅客受影響。海域範圍方面，我航港局評估尚不致影響各商港船舶進出，但已發布航船布告等航行警告訊息，請航行船舶加強瞭望及避讓。



對於中國解放軍以「蟒蛇策略」步步進逼台灣，川普29日被問到對共軍演習的掌握情形、看法時說道，中國已在該地區進行海軍演習長達20年，現在外界看待這件事的角度可能有些不同，但其實共軍過去進行的規模還更大；川普提到，他和中國國家領導人習近平關係非常好，習近平沒跟他提過此事，他有看到共軍的演習，但他相信習近平不會入侵台灣。

外交部：台灣與理念相近國家密切聯繫、溝通管道通暢



對此，外交部副發言人陳怡君今日於例行記者會中表示，有關中共軍演，外交部要強調的是，維持台海和平穩定已是國際高度共識，也符合各方共同的重要利益，中國近期執意以軍事演訓等手段，接連在印太地區周邊海空域以軍機、軍艦侵擾，進行各種軍事威脅和襲擾行徑，充分顯示中國不但無意維護全球和區域的和平穩定，更持續破壞國際秩序及區域內現狀。

陳怡君說，台灣作為國際社會和印太地區的負責任成員，將持續呼籲，並繼續和理念相近國家齊心合作，共同維護全球的和平穩定及繁榮發展。事實上，台灣向來都與理念相信國家保持密切聯繫，特別是和美國、日本、歐盟和七大工業國（G7）成員國，我國政府和各方溝通管道也都十分通暢。

外交部昨日透過新聞稿指出，中國單方面嚴重破壞台海及區域和平穩定，外交部予以嚴正譴責，並呼籲中國即刻停止無端的軍事挑釁行為。中國不斷片面破壞台海及區域現狀，除了嚴重破壞印太地區的和平、穩定及安全，也嚴重影響全球的航運及貿易，外交部呼籲中國展現大國擔當，即刻停止此類霸凌行徑。



