中共圍台軍演登場！「你已進入我空域」國軍連發警告 空中對峙曝光

中國解放軍東部戰區突宣布，自今（29）日起展開「正義使命-2025」圍台實彈軍演。軍演登場同日清晨，台灣西南空域即出現中共軍機活動，飛行高度約5,000至9,000公尺，並以繞行方式滯留空域。我空軍多次進行廣播警告，要求立即迴轉脫離，中共軍機則聲稱正在「正常飛行」並反指台灣進入其演習空域。國防部表示，已全程嚴密掌握共軍動態，適切應處，確保國家安全與空域秩序。

中國解放軍東部戰區突宣布進行「圍台軍演」，自今日起展開代號為「正義使命－2025」的實彈軍事演習，並明確指出此次軍演為「圍台」行動，演練項目涵蓋海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖以及外線立體懾阻等科目。

就在軍演消息發布前後，台灣西南空域即出現異常軍事動態。根據民間飛航監測系統顯示，一架註冊資訊不明、標示為中國來源的飛機，於台灣西南外海上空反覆盤旋、變換高度，飛行軌跡偏離一般民航直飛路線，明顯在執行軍事任務。該機一度在約4千至9千公尺高度活動，並長時間滯留空域。

根據資深軍事迷「Taiwan ADIZ」粉專記錄，空中廣播紀錄顯示，清晨6時42分起，國防部空軍隨即依標準程序進行廣播驅離。我空軍多次針對不同高度的中共軍機以中英文廣播警告，「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域，高度5000公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」。明確指出中共軍機已進入我西南空域，影響飛航安全，要求立即迴轉脫離。

然而，中方飛機不僅未即時離開，甚至透過無線電回應「高度9000米之台灣飛機，你已進入我演習空域，影響我正常飛行，請立即離開，立即離開！」雙方在空中形成對峙。

國防部強調，針對解放軍東部戰區所宣布的圍台軍演，國軍全程嚴密監控海、空動態，依威脅等級適切應處，並運用聯合情監偵手段，確保國家安全與空域秩序。

