中共圍台軍演發射兩波共27枚火箭 國防部：飛彈落點史上最接近台灣

中共發動「正義使命-2025」圍台軍演，國防部今（30）日召開記者會說明。國防情資室次長謝日升中將指出，共軍今日總共發射兩波次多管火箭，一共發射共27枚，其中，下午這一波落彈區散布在我方24浬周邊，此次飛彈落點是歷來最接近台灣的一次，研判中共此舉是刻意對外傳遞政治與軍事訊號。

謝日升指出，今日上午7時，中共東部戰區再度宣布，自上午8時至下午6時，在台灣周邊海空域實施實彈射擊；同時編組海、空軍兵力，於台灣南、北兩端相關海域實施實兵演習。國防部掌握，自上午9時至下午1時，中共自福建平潭方向，對我北部演習區（基隆北方）及西南演習區（台南、高雄以西）實施多管火箭射擊。

截至今日下午3時止，國軍共偵獲共機71架次，其中35架次逾越中線，進入北部、中部及西南空域；共艦13艘，其中11艘進入24浬；公務船15艘（含11艘海警船及4艘其他公務船），其中8艘進入24浬範圍，西太平洋兵力則維持原有部署。

針對多管火箭射擊情況，謝日升指出，中共今日共進行兩波次射擊，合計發射27枚火箭彈。他表示，此次飛彈落點「確實相當特殊」，尤其下午的射擊行動，彈著區明顯較以往更接近台灣，部分甚至進入我方24浬範圍，屬過去罕見狀況。

謝日升說明，第一波次於上午9時發射17枚多管火箭，彈著區位於基隆東北方約70浬處，落點在24浬之外，未飛越台灣上空；第二波次於下午1時，自福建泉州石獅一帶發射約10枚火箭，彈著區位於台南西方約50浬處，雖進入24浬範圍，但仍在12浬之外，同樣未飛越台灣上空。他強調，整體而言，此次飛彈落點為歷來最接近台灣的一次，研判中共此舉係刻意對外傳遞政治與軍事訊號。

海巡署副署長謝慶欽指出，海巡署全程嚴密監控11艘中國海警船及4艘公務船動態，確保其無法騷擾國內外航行船舶；對於違法進入我國水域的海警船，採取一對一監控並強勢驅離，強調在中華民國水域內，僅海巡署依法行使執法權，絕不容許中國海警船僭越。

