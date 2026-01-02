中共圍台軍演竟爽吃大餐 國民黨團要求管碧玲下台負責

國民黨團今（2）上午09：30於黨團記者室，召開「前方吃緊！ 後方緊吃！ 海委會主委管碧玲下台！」記者會，藍委牛煦庭（左起）、首席副書記長林沛祥、立委洪孟楷出席。（國民黨團提供／陳薏云台北傳真）

解放軍在去年12月30日實施「正義使命－2025」圍台軍演，卻傳出軍演還未完全平息期間，海委會主委管碧玲在去年12月31日晚間晚上與多名海巡官員餐敘，引發基層不滿。國民黨團今舉行記者會痛批，民進黨海巡高官在「前方吃緊」之際，毫不掩飾地在「後方緊吃」，是否出現指揮真空狀態？並要求管碧玲負政治責任下台。

國民黨團提出三點嚴正譴責與要求，一、嚴正譴責海委會主委管碧玲在實彈軍演期間輕忽職責，嚴重傷害社會觀感與政府公信力。二、要求行政院與海委會立即對外說明，海委會主委不當示範負起政治責任。三、要求管碧玲主委公開向國人說明，軍演期間的實際應變作為是否到位？聚餐期間是否出現指揮真空？國民黨團再次強調，人民害怕的，從來不是敵人的武器，而是政府官員的麻木與鬆懈。

首席副書記長林沛祥表示，國人看到管主委在餐會上氣氛融洽、笑容滿面、合影留念，這是要傳遞給國人，「外頭好像沒什麼事，大家可以放心吃飯」嗎？林沛祥質疑，面對實彈軍演，最重要的不是戒備？而是訂位？海域風險升高時，最佳的因應策略是「聯絡感情」？

林沛祥指出，海委會主委職責包括：海域安全維護、海巡勤務調度、軍演期間風險評估、對漁民與航運的即時通報，以及跨部會應變整合。換言之，當中共發動軍演時，海委會主委應當坐鎮指揮中心，而不是坐鎮頂級婚宴會館的餐桌。

林沛祥認為，這絕對不是一起單純行程安排不當，而是對國安責任的輕率對待。

藍委洪孟楷表示，這不是民進黨官員的傲慢，什麼才是傲慢？這根本不是螺絲鬆了，而是根本沒有螺絲。洪孟楷要求比照民進黨在野時，要求政府官員的標準，請海委會主委管碧玲負起政治責任，請辭下台。

洪孟楷指出，洪孟楷感慨，民進黨高官可以爽吃，但對國軍、海巡弟兄加薪卻被一再阻擋，這就是民進黨政府對第一線國軍、海巡弟兄的態度和作為。

藍委牛煦庭表示，早在管碧玲主委接任海委會時，就不斷提醒她最重要主體工作，是把海巡弟兄帶好。尤其在因應台海越來越嚴峻狀態，海巡儼然成了第二海軍，帶好第二海軍，不是只是發臉書。民進黨政府口口聲聲說，中共環台軍演均充分掌握、從容以對，但民進黨政府的「從容以對」，恐難讓國人接受；國安高層辦婚禮，海委會主委辦餐敘，顯然國安高層不把軍演當一回事，只有國軍、海巡弟兄基層禁休召回？

牛煦庭感嘆，民進黨政府到底在幹嘛？「前方吃緊，後方緊吃」，時任行政院祕書長薛香川因八八風災之際吃晚飯辭職下台，當初炮轟薛香川下台的民進黨這群人，如今竟有人說社會大眾對管碧玲主委的批評是認知作戰？嚴正呼籲管碧玲主委出來面對，不是只發臉書說要一肩扛下，請拿出政務官風範，請辭下台。

