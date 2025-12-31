中共圍台軍演第二日 國防部：偵獲77架次共機、17艘共艦

中共東部戰區29日宣布，在台海周邊進行「正義使命-2025」演習。昨日進入演習第二日，國防部今（31日）公布，昨日上午6時至今天上午6時，共偵獲77架次共機。（資料照／鄒保祥攝）

中共東部戰區29日宣布，在台海周邊進行「正義使命-2025」演習。昨日進入演習第二日，國防部今（31日）公布，昨日上午6時至今天上午6時，共偵獲77架次共機、17艘共艦、公務船8艘。

國防部今表示，昨日上午6時至今日上午6時，偵獲共機77架次，其中35架次逾越中線進入北部、中部及西南空域。同時也有共艦17艘及公務船8艘，持續在台海周邊活動。

國防部今表示，昨日上午6時至今日上午6時，偵獲共機77架次，其中35架次逾越中線進入北部、中部及西南空域。同時也有共艦17艘及公務船8艘，持續在台海周邊活動。（圖／國防部提供）

進一步根據國防部所公布之解放軍空域活動示意圖，昨日上午6時至晚間7時55分，主、輔戰機及無人機共40架次在台海中線一帶活動，其中8架次逾越中線。

在西南空域，昨上午8時15分至昨日下午3時35分，則偵獲中共主、輔戰機及無人機共27架次；另外，昨日上午7時30分治上午10時25分，在東北部空域也偵獲主、輔戰機計10架次。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。



