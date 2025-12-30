中共圍台軍演警告美日 李逸洋：「增加國防預算」刻不容緩

我國駐日代表李逸洋 圖：翻攝自李逸洋臉書

[Newtalk新聞] 中共解放軍東部戰區29日發動「正義使命-2025」軍演，並於今（30）日在台灣周邊進行實彈射擊。對此，我國駐日代表李逸洋點出美、日等民主夥伴國家挺台現況，以及共軍貪腐問題。不過，他也說，台灣當前最重要的是強化自我防衛能力，「增加國防預算，強化先進武器，刻不容緩」。

李逸洋今透過臉書發文表示，中共昨天再度宣布「圍台軍演」，台灣民眾已數不清楚這是中共第幾次軍演了。他並指，共軍首度指明，這是對外部干涉勢力的嚴重警告，而所謂「外部干涉勢力」直接指的就是美國與日本。

廣告 廣告

李逸洋列舉，美國總統川普（Donald Trump）近期簽署「台灣保證落實法案」，準備派高階軍官駐台，幫台灣訓練軍隊、共同演習；2025美國「國家安全戰略」報告要求與日、韓、澳等同盟國團結對抗中國，絕不容許中國佔領台灣；川普批准史上最高金額111.5億美元對台軍售；美國2026財年國防授權法案要求打造美台武器合作生產計畫，當中最重要的是無人系統及反無人系統。

李逸洋續指，針對日本，中共則是不滿日本首相高市早苗「台灣有事」可能構成「日本存立危機事態」的國會答詢發言。他並說，不止美、日，所有民主同盟國都在歷次國際會議聲明反對中國單方面以武力或脅廹企圖改變台海現狀；光是今年就有美、日、英、法、荷、加、澳、紐、越等9個國家更以軍艦通過台灣海峽主張國際航道自由航行，力挺台灣對抗中國的「台海中國內海化」企圖。

李逸洋接著指出共軍內部狀況，並說，共軍貪腐嚴重，敗壞到中國領導人習近平不得不出面整頓。他說，習近平近期大規模「清洗」共軍高階將領，自己提拔的人紛紛中箭落馬，何衛東、苗華兩位習欽點的軍方第2、3把手都因貪腐下台，剛升上將不久就被拔官的也所在多有；此外，共軍按編制應有40位現役上將，目前實際在任的上將竟然只有6位，最高階現役上將絕大部分出缺，空前未見。

李逸洋表示，中共連軍隊指揮系統都出了這麼大的問題，外界評論共軍頻繁發動圍台軍演不過是對抗愈來愈強大的美日同盟等的「虛張聲勢」，企圖掩飾共軍內部的問題而已。

不過，李逸洋也說，不能把台灣前途只寄託在民主夥伴國的協助或共軍出了問題上，當前最重要的是賴總統所言，一定要加強自我防衛能力，台灣強大，中國就不敢進犯。他強調，增加國防預算，強化先進武器，刻不容緩。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中共圍台軍演 美參院軍委會主席喊話朝野挺賴清德國防特別預算：沒時間浪費了

解放軍環台軍演 卓揆籲國人冷靜：政府已有萬全因應