即時中心／綜合報導

《中天新聞台》記者兼主播林宸佑因涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪，17日傍晚遭橋頭地院裁定羈押禁見；據媒體報導，檢調追查時發現林宸佑集團情蒐的目標，竟包括國軍火箭飛彈連志願役士官，試圖刺探新型飛彈參數及操作手冊等機密；中共在去（2025）年底圍台軍演期間，就鎖定該款火箭系統進行操演，一旦遭洩露影響至關重大。

橋頭地檢署表示，林宸佑涉嫌提供數千至數萬元不等給現役軍人，再由現役軍人交付軍事相關資料給中國籍人士；經檢方訊問完畢後，向法院聲請羈押包括林宸佑及現退役軍人共6人，經橋頭地院裁定全部羈押禁見。

廣告 廣告

根據《自由時報》報導指出，與林宸佑一同被羈押禁見5名現役軍人，其中有士官長、洪姓女士官、士兵，服役單位則包括陸軍官校、海軍陸戰隊和飛彈部隊等。而《鏡週刊》則報導，涉案的飛彈部隊士官出身陸軍去年7月才成立的飛彈部隊，專門操作向美軍最新購買的新型火箭與戰術飛彈。

據了解，林宸佑集團刺探的該款火箭，首批已運抵台灣並部署完成，射程達300公里，涵蓋共軍在福州、廈門、泉州的海、陸、空基地，只要共軍敢輕舉妄動，勢必遭我方強大的火箭打擊戰力迎頭痛擊。在中共去（2025）年底圍台軍演期間，就鎖定該款火箭系統進行操演，一旦遭洩露影響至關重大，也因為事涉軍事機敏資料，相關調查人員均三緘其口。

快新聞／中共圍台軍演針對項目！林宸佑涉滲透飛彈連士官 刺探新型飛彈參數等機敏資料

據了解，林宸佑集團刺探的該款火箭，首批已運抵台灣並部署完成，射程達300公里，涵蓋共軍在福州、廈門、泉州的海、陸、空基地。圖為海馬斯多管火箭系統。（圖／U.S. Army photo，公有領域）

知情人士說明，美軍該款新式多管火箭系統從停車、展開發射架到發射完畢，只需2名士官操作，幾分鐘內就能完成；且當火箭發射後，可馬上再裝填，達到連發效果。而搭載火箭的車輛也可迅速撤離發射現場，敵方雷達即使偵測到發射位置並立刻回擊，我方早已離開原陣地。

知情人士強調，該多管火箭系統不只能大幅提高戰場生存率，此種「打完就跑」的戰術，也比台灣雄風等巡弋飛彈需要大卡車拖曳的機動性更強，體型也較小，甚至可躲藏在高架橋等掩體下方，不易被共軍偵查反制。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／中共圍台軍演針對項目！林宸佑集團滲透飛彈連士官 刺探新裝備機敏資料

更多民視新聞報導

相挺企業赴美投資 經部澄清2500億美元信保：非政府直接出錢

中天主播林宸佑觸國安法遭押！帳戶驚見百萬異常金流 疑行賄取得新式飛彈資料

坐山觀虎鬥！美歐格陵蘭衝突白熱化 俄羅斯樂見衝突

