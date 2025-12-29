中共圍台軍演 今實彈射擊
共軍東部戰區29日7點30分宣布在台灣海峽、台灣北部、西南、東南、台灣以東，進行「正義使命─2025」演習；同日更加碼公布，30日上午8點至下午6點，將在台灣周邊5個劃定的海空域進行實彈射擊。共軍還首度指明，這是對外部干涉勢力的嚴重警告。賴清德總統表示，我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式。參謀本部作戰計畫次長連志威中將說，已針對共軍威脅態樣律定交戰規則，反制權釋放到「作戰」單位層級（指揮部或陸軍各作戰區）。
總統：堅守國家 陸委會呼籲克制
按共軍公布的演習座標，30日將在包括基隆以北、台東以東、屏東以南、澎湖西南海域，以及桃園西北至馬祖的台灣海峽範圍等5大區塊進行實彈射擊，並稱有關船隻和飛行器「不要進入」上述海域和空域。這是繼2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台，大陸發動圍台軍演後，再度於台灣周邊明確劃設禁航區。在屏東以南的座標位置其北緣緯度21度58分，幾乎貼近我領海基線邊緣上，距鵝鑾鼻的直線距離僅約9浬。
2022年圍台軍演為新冠疫情期間，航班有限，30日起為跨年出國旺季，交通部民用航空局指出，共軍劃設的7處臨時危險區，涵蓋台北飛航情報區內大多數航路，國際航路僅剩3條可走，預估國際線有857架次、約10萬名旅客受影響。國內線方面，本島與澎湖、七美、望安、綠島及蘭嶼等離島航線不受影響，但往返金門、馬祖的航路遭阻隔，公告時段內的航班將無法飛航，金門取消68架次、馬祖取消16架次，影響約6000名旅客。
影響10萬國際旅客 金馬航路受阻
民航局說明，台北飛航情報區內航路及空域大幅受限，航機可等待空域不足，國際線航班預估將有明顯延誤，且軍演結束後仍將有遞延現象，需逐步消化，請航空公司務必提前告知旅客，並於起飛前備載足夠油量因應。此次軍演是2022年來，共軍發動的第7次圍台軍演，也是賴清德總統2024年5月20日上任後第四次軍演，同時也是新任東部戰區司令員楊志斌22日晉升上將後的對台軍演首秀。
共軍東部戰區新聞發言人施毅指出，「正義使命─2025」將重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，戰區部隊快速機動、立體布勢、體系封控能力。
施毅更強調，「這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。」這是中共首次點明軍演目的是在「嚇阻外部軍事介入」。
央視釋出火箭軍導彈集結畫面
根據東部戰區發布的消息，共軍29日也先後在台灣中部、北部、西南與東部海空域，演練對陸機動目標打擊、對海突擊、區域制空，以及對陸模擬打擊、對海實彈射擊；並在台灣東部海域組織轟炸機編隊戰備巡航，演練遠端奔襲等科目。大陸央視新聞29日晚釋出多個軍演現場畫面，影片除有共軍官兵高喊「收到海馬士（多管火箭系統）目指資訊」，指揮官下令「立即射擊」的場景，更釋出解放軍無人機視角俯瞰台北101的畫面及火箭軍導彈集結畫面。
國軍參謀本部情報次長謝日升中將表示，統計至昨下午3時止，共偵獲主輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入應變區域；另外，14艘共艦、14艘海警船及4艘兩棲攻擊艦位於東部海域、西太平洋一帶。謝指出，中共這次劃定的5個演習區範圍全進入24浬，且都到12浬，而這次中共軍演，中共3艘航母並未參加。
此外，中共這次軍演有飛航通告，謝日升說，2022年前美國會議長裴洛西來台時，中共軍演也有發布，後來的軍演則無，這次正義使命-2025軍演有飛航通告，將對航班與商船產生影響。
軍方稱 將反制權釋放到作戰層級
若共軍機艦侵入領海基線，國軍如何應處，連志威中將指出，國軍針對戰略、作戰及戰術層級，均有在交戰規則、授權矩陣律定各項應對措施，可採警告、通報、驅離、監控、追監等作為；亦會依敵情威脅程度授權作戰單位，包括海軍62特遣部隊、空軍作戰指揮部及各作戰區的指揮官，採取必要回應。
連志威解釋，反制權（過往稱第一擊，後來修改為反制權）釋放到「作戰」單位層級，即海軍的62特遣部隊（艦隊指揮部）、空軍作戰指揮部，以及陸軍的各作戰區，依交戰規則（ROE）及授權矩陣（Authorization Matrix）執行應對，並運用共同作戰圖像掌握部隊採取必要回應。
至於如果對方機艦當真進入領海、領空，將如何處置？連志威表示，針對共軍各項可能活動，國軍在「經常戰備突發狀況處置規定」以內，均針對共軍威脅態樣，律定交戰規則。
總統府發言人郭雅慧表示，中國此舉不僅粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對國際法與國際秩序的公然挑戰。對於中國當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，我國表達嚴厲譴責。陸委會29日則兩度回應共軍軍演，陸委會批評，共軍軍演是精心設計的兩手策略，一面喊走親走近，一面搞武力威嚇；也呼籲中共當局理性克制，立即停止這些極不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為國際規則和秩序頭號破壞者。
陸海警偕同出擊 4艦艇編隊圍島
與此同時，大陸海警昨也協同出擊。福建海警艦艇編隊在台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏坵附近海域開展綜合執法巡查，實施聯合護漁、查證識別、攔截查扣等科目演練。出動4個艦艇編隊圍島演練，抵近封鎖基隆、台南、高雄、花蓮四個方向港口碼頭。海巡署副署長謝慶欽表示，中共迄今出動14艘海警船參加軍演，並未發生中共海警船登檢跡象，另有中共4艘列管的貨輪在演習區內，但目前沒有參與演習。
大陸國防部、外交部與國台辦昨日發聲力挺軍演行動。大陸國防部稱，近來外部勢力在台灣問題上頻頻越界踩線，外部勢力縱容支持台獨只會引火燒身、自食惡果。敦促有關國家放棄以台制華幻想。
