中共圍台軍演 吳靜怡質疑：藍白沒掌握情資還是故意裝瘋賣傻？

中共解放軍發動「正義使命-2025」圍台軍演。（圖／翻攝自微博）

中共解放軍東部戰區發動「正義使命-2025」軍演，今天（30日）在台灣周邊進行實彈射擊。政治評論員吳靜怡發文質疑，台海局勢從「和平統一」到「極限施壓」，藍白到底是沒有掌握情資，還是故意裝瘋賣傻？

吳靜怡批評，北京對台策略已經發生了根本性的轉變，從過去的「防獨」轉向「促統」，並為此準備了多樣化的軍事選項，台灣現在急需備戰，但藍白立委們居然繼續擋國防預算。「難道台灣的孩子，不是他們的孩子嗎？」

吳靜怡說，從國民黨主席鄭麗文聲稱要見中共領導人習近平，到台北市長蔣萬安跑去上海「貼冷屁股」，一系列操作卻換來軍演，這代表談判換和平的空間已經沒有了。

廣告 廣告

吳靜怡續指，從政治輿論的觀察，台灣政客和部分媒體產業鏈敘事口吻已經轉向強調「一中原則」及「九二共識」，不斷在弱化台灣抵抗的意志；中國更多軍事脅迫、經濟封鎖和認知作戰等手段，中共除了對台灣關鍵港口的「封控」，解放軍火箭軍還頻繁展示對台灣東部海域的火力覆蓋能力，意在展示其「區域拒止」能力，阻止美、日外部勢力的援助，

吳靜怡也點名「花蓮王」傅崐萁，若傅繼續阻擋國防預算，「那就是要讓東部鄉親們毫無抵抗能力嗎？萊爾傅怎麼能拋棄花東的安全！」

吳靜怡認為，2027年不再是一個模糊的時間點，而是具備實戰能力的「驗收期」，表明中國解決台灣問題的決心已大於對短期經濟代價的顧慮，所以現在台灣必須在未來5年內大幅提升國防工業產能並加快新型作戰概念的實戰化，以抵消中國日益增長的強制力。



回到原文

更多鏡報報導

中共無人機空拍101攏是假！軍演假消息滿天飛 資訊圈人士：典型認知作戰

中共軍演今展開實彈射擊 賴清德上火線喊話：此刻勿受假訊息誤導

共軍圍台軍演首日 130架次戰機擾台成「史上次高」