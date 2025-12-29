中共圍台軍演 國內線異動一次看

▲共軍公布此次對台軍演區域。（圖／翻攝自東部戰區）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名，在我國周邊實施針對性軍事演習。對此，華信航空表示，因受空域管制影響，部分金門/南竿航班異動，立榮航空也表示，台灣往返馬祖航線全日取消。

解放軍今日宣布將對台進行圍台軍演，媒體關注是否對台灣產生封控情況，對此參謀本部情報室次長謝日升表示，解放軍軍演甚至將台灣12海里劃設進去，台灣多條國際航線都劃設在裡面，這些舉動的確會影響行經台灣周邊的國際航班，乃至於台灣起降班機與其他商船都會受到影響。

立榮航空指出，因受空域管制影響，立榮航空12月30日班機異動如下：

一、台灣往返馬祖航線全日取消。

二、台灣往返金門航線18:00前全數取消；下列航班延後起飛：

▲立榮台灣往返金門航線18:00前全數取消；航班延後起飛如上。（圖／取自立榮航空網站）

12月30日增開加班機如下：

▲12月30日立榮增開加班機。（圖／取自立榮航空網站）

華信航空表示，受空域管制影響，部分金門/南竿航班異動如下:

◎取消：

台中-金門航線：AE761/762/763/764/767/768。

高雄-金門航線：AE301/302/303/304/307/308。

台北-金門航線：AE1261/1262/1263/1264/1265/1266/1269/1270/1271/1272/1273/1274。

台北-南竿航線：AE7901/7902。

金門共24架次；南竿共2架次。

◎延後：

台北-金門航線：

AE1275延後至18:10-19:15。

AE1276延後至20:15-21:15。

AE1277延後至18:50-20:10。

AE1278延後至20:50-22:00。

台中-金門航線：

AE769延後至18:10-19:05。

AE770延後至20:05-21:00。

高雄-金門航線：

AE309延後至18:35-19:40。

AE310延後至20:20-21:20。

