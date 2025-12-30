中共圍台軍演！國防部嚴密監控 賴清德：感謝全體海巡與國軍弟兄姊妹

台北市 / 武廷融 綜合報導

中國解放軍近日在台灣周邊海域展開「正義使命-2025」軍事演習，並進行實彈射擊。我國國防部則成立應變中心，派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，海巡署也調度14艘艦艇於各海域預置對應。總統賴清德今(30)日發文感謝全體海巡與國軍弟兄姊妹，以高度專業與使命感，在海防與領空的最前線，沉著應對各項威脅，「因為有你們日以繼夜的守護，國人才能如常生活、安心前行。」

中共東部戰區在台海周邊進行實彈軍演，國防部則成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。海巡署也立即調度14艘艦艇於各海域預置對應，以1對1方式併航監控，強勢驅離，並派遣待命艦艇支援，同步成立應變中心，協同國防部對應監控。

賴清德今日表示，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持。然而，中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。賴清德感謝全體海巡與國軍弟兄姊妹，以高度專業與使命感，在海防與領空的最前線，沉著應對各項威脅，「因為有你們日以繼夜的守護，國人才能如常生活、安心前行。」

賴清德也向國人表示，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全。「我們會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端。此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。讓我們再次為第一線的英雄加油，共同捍衛國家的主權與自由。」

